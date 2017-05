El Govern invertirà prop de 250.000 euros per "endreçar i legalitzar" l'Aeròdrom Igualada

La Generalitat, a través d'Aeroports de Catalunya, invertirà prop de 250.000 euros per a l'Aeròdrom d'Igualada-Òdena, xifra que servirà per "endreçar" l'espai i adaptar-lo a la normativa sobre aquest tipus d'equipaments. Es tracta d'un anunci molt esperat a l'Anoia, donat que des del 2010 s'espera que hi hagi un Pla Director Urbanístic Aeroportuari (PDUA). S'ha fet en la inauguració de la Fira Aerosport, que enguany commemora el seu 25è aniversari. En el torn de parlaments, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, ha destacat la bona entesa entre les tres administracions que integren el consorci de gestió de l'aeròdrom –Govern i els ajuntaments d'Igualada-Òdena-, per tal de tirar endavant un "full de ruta" que determinarà el futur de d'equipament.

"Ho farem junts, i això posa en valor que quan les administracions ens posem d'acord, fem les coses ben fetes i som capaços de donar solucions als ciutadans i als agents socials i econòmics que desenvolupen el nostre territori", ha assenyalat Font. "Crec que en aquests moments hem fet un salt important per el que és la consolidació d'un aeròdrom que per al nostre país és un dels més importants i compta amb tot el recolzament del Govern de Catalunya", ha afegit.

L'Aeròdrom resta pendent d'acomplir amb part dels requisits que fixa el Reial Decret 1070/2015, de 27 de novembre, que regula les normes tècniques de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit. La inversió de la Generalitat servirà, entre d'altres, per condicionar la pista, -pintura, renovació de l'asfalt, arranjament de marges, col·locació de tanca perimetral o balisament-, així com posar a disposició del consorci de gestió de l'aeròdrom un vehicle d'assistència. Tot això servirà perquè d'aquí a finals d'any, l'equipament compti amb una pauta per al seu planejament urbanístic.

La llarga història del PDUA

Va ser al 2009 quan el llavors conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, plantejava convertir l'aeròdrom de l'Anoia en un aeroport corporatiu, mesura que es va incloure en el Pla Nacional d'Infraestructures amb una inversió de gairebé 100 milions d'euros. Calia abans, però, un Pla Director Urbanístic Aeroportuari (PDUA), previst per al segon trimestre del 2010 i que després es va posposar fins després de les eleccions municipals del 2011. A finals d'aquell any es crea entre ajuntaments i agents socials i econòmics de la zona una taula estratègica per acordar el PDUA.

El tema ha aturat fins ara, en part per els anys on no hi hagut bonança econòmica i també per reticències de pobles veïns com La Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí. "Prioritàriament, el que fem ara és endreçar urbanísticament l'aeròdrom i legalitzar-lo seguint fil per randa el que marca la legislació"; ha dit Font, obrint la porta a un desenvolupament de l'equipament depenent de les inversions futures que hi arribin.

L'Aerosport fa 25 anys

L'anunci del Govern s'ha fet en el marc de la inauguració de la Fira Aerosport, la única de l'estat espanyol dedicada a l'aeronàutica esportiva i lleugera. Arriba a la seva 25a edició, i per celebrar-ho, recupera aquest diumenge el festival aeri, que no s'organitzava des de feia una dècada. Està prevista l'assistència de 200 avions i pilots que oferiran exhibicions amb biplans, drons, helicòpters, autogirs i avionetes amb fum, procedents d'arreu d'Europa.

Organitzat per Fira d'Igualada, la zona d'exposició compta enguany amb un 20% més d'exhibidors i marques del sector, entre construcció d'aeronaus, escoles de pilots, accessoris i complements o simuladors i drons, entre d'altres. En l'edició anterior, l'Aerosport va reunir milers de visitants, alguns dels quals van arribar a la fira per aire. L'Aeròdrom va registrar entre exhibicions i arribada i marxa d'assistents, un total de 500 moviments, entre aterratges i enlairaments.