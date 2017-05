Neix el Sindicat de Llogaters per lluitar contra els "abusos" del mercat i forçar la intervenció de l'administració

El Sindicat de Llogaters s'ha presentat aquest dimarts a l'opinió pública amb l'objectiu de lluitar contra els "abusos" del mercat del lloguer i forçar l'administració perquè hi intervingui. "L'especulació ens escanya i ens estan desposseint dels nostres ingressos. Els contractes s'acaben i ens fan fora dels nostres barris. Però hem dit prou. Els propietaris sempre han estat organitzats, ha arribat l'hora que ens organitzem per un lloguer just", ha exclamat Jaime Palomera, un dels seus portaveus. El sindicat demana a les administracions mesures efectives del control de preus, com un índex que sigui vinculant, així com canvis legislatius que fomentin els contractes de llarga durada, derogant els contractes de tres anys de la Llei d'Arrendaments Urbans. No descarten cap instrument per aconseguir-ho, fins i tot cridar a la vaga.

Veïns de la ciutat s'han unit per construir un sindicat que defensi el dret a l'habitatge i "acabi amb l'abús immobiliari que impedeix que els ciutadans puguin fer el seu projecte de vida". La iniciativa es presentarà formalment en societat el proper divendres, però el seu grup promotor ha celebrat una roda de premsa per atendre les preguntes dels periodistes i presentar les peticions bàsiques del sindicat, que vol "combatre l'estigmatització del lloguer per convertir-lo en una opció justa, assequible i estable, tan digna com la compra", ha apuntat Palomera. El sindicat pretén representar les 200.000 famílies que estan de lloguer a Barcelona. També remarquen que la bombolla no només es viu als barris del centre, sinó també als perifèrics, i no només a la capital catalana, sinó a municipis de l'àrea metropolitana com Badalona o L'Hospitalet.

S'establiran tres tipus de quotes, en funció del nivell adquisitiu de cadascú. L'estàndard serà de 30 euros. A canvi, els afiliats rebran assistència jurídica individual i grupal i podran participar en tallers i conferències. També s'estudia la possibilitat d'exercir de mediadors en conflictes entre propietat i inquilí. Divendres iniciaran una campanya de 'crowdfunding' per aconseguir una aportació inicial de 20.000 euros que permeti construir una primera estructura.

Els impulsors han parlat de desnonaments, però també dels desplaçaments "invisibles" i de "l'expulsió" del veïnat dels barris per convertir-los en "territori per a rendes altes i turistes". Han carregat especialment contra la Llei d'Arrendaments Urbans i contra els contractes de tres anys, i han criticat els intermediaris, que s'enriqueixen amb cada operació. També han fet referència a la "violència immobiliària" i als abusos dels propietaris, que es neguen a rehabilitar els habitatges sense donar opció a una rebaixa del lloguer. "Som davant d'un greu problema de precarietat residencial causat per l'abús immobiliari i per la vulneració del dret a l'habitatge", ha resumit Irene Sabater, una altra de les portaveus del grup impulsor del sindicat.

I en aquest punt s'han adreçat a les administracions, que "estan incomplint el seu mandat constitucional de fer efectiu el dret a l'habitatge" i estan perpetuant un model "inhumà". Així, han reclamat mesures efectives de control del preu del lloguer, rebaixant els que són abusius amb un índex de referència que sigui vinculant. També han demanat canvis legislatius per acabar amb els contractes de tres anys i fomentar els de llarga durada, així com crear un veritable parc públic de lloguer. Han exigit que s'acabi amb els desnonaments i que els usos residencials es posin sempre per davant d'altres, com els financers o els turístics.

"Cal mobilització al carrer i autoorganització"

En preguntar-los per si havien rebut algun suport institucional, en concret de l'Ajuntament de Barcelona, Palomera ha indicat que són un grup plural i divers de veïns que simplement s'han organitzat per revertir aquesta situació. Ha afegit que el recent cicle electoral "ha posat de manifest els límits institucionals", i per això, tot i que creu que "cal voluntat institucional", ha afegit que sobretot "cal mobilització al carrer i autoorganització". "Cal que siguem un col·lectiu autònom", ha conclòs.

Sobre la possibilitat de fer vaga, ell mateix ha apuntat que faran servir "tots els mitjans" al seu abast per "pressionar les administracions i els interessos privats que s'estan lucrant injustament amb l'extracció de les rendes del lloguer". "I quan diem tots els mitjans diem tots els mitjans", ha insistit. Ara bé, ha remarcat que primer cal veure quin múscul té el sindicat abans de prendre una decisió d'aquest tipus.

Sobre les noves ajudes al lloguer que planteja el govern espanyol, Palomera ha opinat que és un "pedaç" que va dirigit a un segment molt concret i que només contribuirà a incrementar els preus, com va passar en el passat amb la renda d'emancipació dels joves.