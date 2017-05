Tornen les crítiques per les condicions del pàrquing de Renfe de Sant Sadurní

ls usuaris de l'aparcament de l'estació de Renfe de Sant Sadurní d'Anoia han tornat a posar de manifest el seu descontentament per les condicions de l'equipament. El pàrquing té molt poca llum i escasa vigilància i, en algunes ocasions, es produeixen bretolades que afecten als vehicles que hi estan estacionats. Els seus nivells d'ús són molt elevats al tractar-se d'un equipament que dóna servei als veïns tant de Sant Sadurní d'Anoia com dels municipis del voltant.

Es tracta d'un estacionament que només poden utilitzar els usuaris del ferrocarril ja que per accedir-hi fa falta disposar del corresponent bitllet o abonament. L'equipament està ubicat al llarg d'un centenar de metres al costat del traçat de les vies de tren i en el qual no hi ha punts de llum suficients per a garantir la correcte visibilitat en hores de nit. A l'hivern el problema és més evident que en l'actualitat, però també durant l'estiu hi ha problemes.

Un grup d'usuaris de l'estacionament ha tornat a denunciar aquest fet com ja va passar fa uns mesos. Recorden que no és un pàrquing gratuït i que això obliga a Renfe a oferir un millor servei. També hi ha preocupació per la falta de vigilància continuada a la zona on es deixen els vehicles particulars. Molts dies s'acumulen al voltant de 150 vehicles a l'interior.

L'Ajuntament de Sant Sadurní ja va incrementar fa temps la freqüència de pas de les patrulles de la Policia Municipal per les immediacions de l'aparcament, però aquest major control policial no inpedeix que els usuaris mostrin la seva preocupació quan en moments puntuals de la jornada han d'anar a buscar el seu cotxe estacionat.