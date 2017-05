Una família d’ocupants d’una casa de Calafell pateixen l’ocupació d’un nou propietari

Per desgràcia ja fa anys que l’ocupació il·legal d’habitatges s’ha convertit en una necessitat vital. Malgrat les urgències, aquesta circumstància topa de front amb el dret a la propietat privada. En el darrer any 2016 ja es va començar a saber de diferents fórmules de coaccions a les famílies que estaven ocupant habitatges. Van començar a sonar les accions d’empreses especialitzades en desallotjar habitatges.

Darrerament s’ha conegut una nova pràctica. Els bancs ofereixen a un comprador l’habitatge ocupat a un preu fins a dues vegades inferior al preu taxat. El comprador es perfectament coneixedor de la situació d’ocupació del pis. Com a exemple serveix la situació que s’ha produït avui dimecres a les nou del matí, en un habitatge del carrer Miramar, del Poble de Calafell. Allà hi viu una parella amb sis fills, tots ells menors, que fa tres anys va decidir ocupar l’habitatge assegurant-se que era propietat d’un banc.

La seva situació precària no va impedir que busquessin solucions i alternatives, entre les quals la de mirar de negociar un lloguer social amb el banc. Això no va poder ser, i aquest març van saber que l’habitatge havia estat venut, per 180.000 euros quan la taxació de l’habitatge és de 400.000 euros, i van començar les coaccions. Un dia un grup de persones ens va dir que no ens deixarien sortir de l’habitatge fins que el desallotgéssim definitivament. Vam avisar als Mossos d’Esquadra. Aquestes persones es van identificar com l’empresa Desokupa davant els agents de policia, explica Melodía Bonete.

De tota aquesta situació no han tingut cap més notícia fins aquest matí. Melodia ha anat a acompanyar els seus fills a l’escola i el seu marit estava fora del domicili perquè treballa temporalment. Al tornar, plovia a bots i barrals, i s’ha trobat amb el seu gos lligat a una farola del carrer i el pany de la casa canviat. Llavors des de dins algú s’ha identificat com el nou propietari. Hem trucat a la policia. Els Mossos han arribat i tampoc els deixaven entrar. Tots estàvem al carrer, jo amb el gos i el meu fill petit als braços, mentre diluviava, comenta la jove.

Finalment els nous inquilins han obert la porta als agents. Aquests els han explicat que malgrat eren els propietaris estaven cometen un delicte de violació de domicili i que només podien fer fora els ocupants mitjançant una denúncia penal o civil per ocupació il·legal, o arribant a un acord, encara que sigui econòmic. Finalment els nous propietaris de l’habitatge l’han abandonat i han posat la pertinent denúncia a la comissaria. Al carrer, durant una llarga estona, s’hi han concentrat agents de policia, veïns i voluntaris de l’associació 500x20 que han donat suport a la família.

Ara la família buscar alternatives per deixar l’habitatge. De fet, sempre les hem estat buscant. Vam haver d’ocupar aquesta casa perquè fa tres anys no existia la Mesa d’Emergència d’Habitatge. Volem garanties que l’habitatge on anem el puguem pagar. Però ha de quedar clar que és completament il·legal fer-nos fora amb coaccions i violant el domicili, conclou Meliodía Bonete.