Condemnats a abandonar l’ocupació d’un pis del Vendrell i a pagar 180 euros de multa

Una família del Vendrell ha estat condemnada a abandonar el pis que ocupa il·legalment des de finals del 2015 i a pagar 180 euros de multa per un delicte lleu d’usurpació de béns immobles. El passat mes d’octubre, el jutjat d’instrucció número 5 del Vendrell ja va resoldre a favor de la propietària, que havia denunciat els fets als Mossos d’Esquadra. Els ocupes, però, van presentar recurs i, ara, l’Audiència de Tarragona l’ha desestimat i ha ratificat la condemna inicial. Segons la sentència, a l’habitatge hi solia viure el fill de la propietària, però aquest se’n va anar a viure temporalment amb la seva mare per cuidar-la mentre ella es recuperava d’una operació. Durant aquell període, els ocupes van canviar el pany del pis aprofitant que no hi havia ningú i s’hi van instal·lar.

La sentència del jutjat d’instrucció considerava provat que B.B.G. és la propietària del pis ubicat al carrer de l'Estela. Quan la dona va tornar al domicili, a principis de novembre de 2015, es va adonar que algú havia canviat el pany i, quan va trucar a la porta, va comprovar que hi havia un home marroquí i la seva família vivint a l’habitatge, segons assenyala la resolució.

Davant d’aquesta situació, la propietària els va requerir que abandonessin la finca, però aquests li van respondre “que no estaven disposats a anar-se’n”. Per tot plegat, el 10 de novembre de 2015 la dona va interposar una denúncia a la policia. Posteriorment, els Mossos es van desplaçar a l’habitatge i van identificar a A.A. i a S.A. com les persones que l’ocupaven.

El jutge va condemnar l’home i la dona a una pena de 90 euros de multa cadascun per un delicte lleu d’usurpació de béns immobles, i a deixar l’habitatge “buit, lliure, practicable i a disposició de la propietària, en el termini màxim de deu dies, sent desallotjat forçosament en cas contrari”.

Els ocupes van interposar un recurs d’apel·lació davant l’Audiència de Tarragona adduint que no s’havien acreditat les condicions de possessió de l’habitatge i que creien que el pis pertanyia a un banc. Segons el tribunal, la titular sempre va posseir l’immoble de manera efectiva i immediata, pagant subministres i quotes, fins i tot quan el seu fill no hi residia perquè l’estava cuidant.

El magistrat subratlla que, des que es va adonar de l’ocupació il·legítima, la propietària va instar els acusats a abandonar l’habitatge “per mancar de cap títol legítim per romandre-hi, fent cas omís del seu requeriment”. Al contrari del parer de la defensa, l’Audiència identifica en l’acte d’ocupació material de l’immoble una “finalitat usurpadora” i “una lesió significativa” dels drets de possessió de la propietària del pis, que considera “penalment rellevants”.

En una sentència dictada el passat 8 de maig, a la qual ha tingut accés l'ACN, l’Audiència va rebutjar els recursos d’apel·lació dels ocupes contra la resolució del jutjat d’instrucció número 5 del Vendrell de 5 d'octubre de 2016. D’aquesta manera, l'Audiència confirma la condemna i obliga la família a abandonar l’habitatge.