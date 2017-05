Alerta per la superació dels nivell d'ozó troposfèric al Penedès-Garraf .A partir de la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, s'ha comunicat que avui hi ha previsió que es pugui superar el llindar d'informació d'ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic a la zona de Penedès-Garraf, Camp de Tarragona i Plana de Vic.

D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.

Els grups que poden ser més sensibles són les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici físic a l'aire lliure, especialment a les hores en què els nivells d'ozó són més alts, els infants i la gent gran.