Endesa reformar el centre de transformació de la plaça Xoriguer de Vilanova i la Geltrú

Endesa ha invertit 75.000 euros per reformar tecnològicament un centre de transformació situat a la plaça Xoriguer de Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als clients de la capital del Garraf.

Els treballs, que han acabat recentment i s’han pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, que ha cedit el terreny, han consistit a substituir els elements de maniobra convencionals del centre de transformació per cabines de nova tecnologia que incorporen un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia és més segura per a les persones que han de manipular-la i també més robusta de cara a suportar ambients salins i humits o de forta pol·lució. Alhora, gairebé no requereix intervencions de manteniment, a diferència de la tecnologia anterior, en què aquestes tasques obligaven a tallar temporalment el servei als clients.

L’operació, que forma part del Pla de Renovació Tecnològica que Endesa desenvolupa a la comarca del Garraf amb l’objectiu de dotar la seva infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics. Amb aquestes accions, la Companyia treballa per donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat.