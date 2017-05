El veïnat del carrer Correu denuncia l’Ajuntament per la seva la passivitat en el soroll

El veïnat del carrer Correu, en el tram del carrer Codonyat a la rambla Josep Tomàs Ventosa, han acabat per recórrer al Contenciós Administratiu contra l’Ajuntament de Vilanova per la seva inactivitat en els problemes de soroll i desordres que pateixen per la clientela dels bars musicals. Es tracta d’una situació que s’allarga des de fa més de quinze anys quan només hi havia un local d’oci nocturn al carrer. Fa uns deu anys va obrir un segon local, aquest amb llicència fins a les sis del matí. Els primers anys, els propietaris controlaven que la clientela no fes molt de soroll al carrer, però al 2006 aquest local va canviar de propietari. Llavors els problemes van anar en augment, no només pel soroll de la clientela que entra i surt dels dos bars musicals del carrer, sinó pels actes incívics i per la inseguretat que perceben els veïns.

Segons els veïns, són constants baralles, crits, cops, orins, vòmits o vidres trencats, sense oblidar que aquí hi ha hagut trets de pistola, ganivetades i un assassinat, recorda un veí. Nosaltres ja signaríem si poguéssim tenir un festival al carrer que només dura un cap de setmana. En aquest carrer el soroll és cada nit, diu una altra veïna. A diferència d’altres llocs aquí hem de netejar sang a les persianes quan es produeixen baralles. Més enllà del soroll, es tracta d’una tensió emocional constant. És por i intimidació, afegeix una altra veïna.

Farts d’aquesta situació el dia 3 d’abril van presentar una instància a l’Ajuntament en què 23 veïns del carrer demanen major control de tots els aspectes que són de competència municipal, l’ordre públic i la seguretat. En aquesta instància ja alertaven al consistori que si continuava la seva passivitat en aquesta situació s’emprendrien mesures legals. El dia 12 de maig van entrar una demanda contra el consistori al Contenciós Administratiu. I ahir dissabte el veïnat va començar una protesta amb pancartes als seus balcons on expressen el seu malestar contra la clientela dels bars musicals i amb l’Ajuntament.

Per la seva part, el regidor d’Urbanisme, Gerard Llobet, ha assegurat que l’any passat l’Ajuntament va obrir un expedient contra un dels locals per incompliment de l’activitat obligant al propietari a tancar durant dos mesos. Fa poc també s’ha realitzat una actuació per part dels Mossos. Actualment, el principal problema és la concentració de gent al carrer i l’incivisme, diu el regidor. D’altra banda, l’Ajuntament ja va obligar a reduir l’horari a un altre local nocturn del carrer Cuba, on també hi havia diverses queixes de veïns i veïnes.

L’alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras, diu que hores d’ara el consistori no ha rebut cap notificació del Contenciós Administratiu, però que quan van rebre la instància, es va reunir amb el veïnat per expressar la voluntat de l’Ajuntament per resoldre el problema. Estem en el termini legal de tres mesos per respondre les demandes que realitzen els veïns, explica l’alcaldessa. Lloveras recorda que quan va entrar a govern al 2011 aquesta problemàtica ja existia. Des de llavors, s’han fet reduccions horàries i s’han realitzat diferents accions per comprovar que els propietaris dels locals compleixen la normativa. Sabem que tot plegat no és satisfactori pels veïns i veïnes. La reducció horària només es pot realitzar durant un temps. Ens queda augmentar les patrulles de la Policia Local, conclou l’alcaldessa.