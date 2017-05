Incendi forestal al parc natural del Garraf

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dimecres al migdia en un incendi forestal a la zona del Paratge de Can Espinós a Gavà, al cor del parc natural del Garraf. Segons les primeres estimacions dels Agents Rurals, ha afectat dues hectàrees com a màxim. El foc ha començat poc abans de dos quarts de dues del migdia i a primera hora de la tarda ja es va donar per estabilitzat. Fins al lloc, s'hi han desplaçat deu dotacions terrestres i sis mitjans aeris, a més dels ADF's, els guardes del Parc del Garraf i Agent Rurals, però un cop el foc s'ha donat per estabilitzat, s'han quedat sis vehicles terrestres mentre que els aeris ja s'han retirat, segons han informat els Bombers de la Generalitat.