Ciclistes reclamen més seguretat a les carreteres des del Vendrell

Mig centenar de ciclistes s'han concentrat aquest diumenge al Vendrell (Baix Penedès) per reclamar més seguretat a les carreteres. La concentració forma part d'una convocatòria estatal per denunciar la inseguretat dels ciclistes després del degoteig d'accidents dels darrers mesos. Des de la Penya Ciclista del Baix Penedès, el president, Jose Rodríguez Fuente, ha reclamat voluntat política "per fer una llei que, en certa manera, cohibeixi els conductors", a qui demana respecte: "han de ser conscients que els escuts som nosaltres mateixos i que una caiguda pot trencar-nos els ossos o produir-nos la mort", ha dit. A la protesta, que coincideix amb la tradicional Festa de la Bicicleta del municipi, s'ha llegit un manifest i s'ha fet un minut de silenci per Manuel Maya, ciclista de la Penya del Baix Penedès que va morir en un accident a la C-51 el 2012.

El Ministeri d'Interior va presentar a mitjans de maig les noves mesures per reduir la sinistralitat dels ciclistes a les carreteres, entre les quals destaca la pèrdua de carnet pels conductors reincidents amb sancions d'alcohol i drogues. A més, entre les mesures, també s'incrementarà la vigilància en carreteres freqüentades per ciclistes, es reforçaran els missatges dels panells on es recorda que s'ha de mantenir la distància lateral entre cotxes i bicicletes i s'augmentaran els controls de drogues i alcohol durant els matins dels caps de setmana, quan els ciclistes solen sortir a fer rutes.

La concentració celebrada al Vendrell forma part d'una convocatòria que s'ha seguit a altres ciutats de l'Estat, en una iniciativa de penyes ciclistes del País Valencià arran de l'accident d'Oliva (Safor), on van morir tres ciclistes –i en van resultar dos més de ferits- en ser envestits per una conductora que va donar positiu en drogues i alcohol. Així, la del Baix Penedès ha estat l'única protesta, després que la convocada a Tarragona s'hagi anul·lat per manca de mobilització entre el col·lectiu.

Rodríguez Fuente ha assegurat que davant l'elevada sinistralitat ja hi ha hagut ciclistes que "han deixat la carretera" i han optat per comprar-se una bicicleta de muntanya "i no haver de passar per aquests tràngols". Malgrat tot, el president de la penya també ha reconegut que la muntanya tampoc és un entorn idíl·lic: "no sé si és fòbia als ciclistes: a la muntanya els dona per posar cables de pal a pal o fustes amb claus", ha lamentat.

El president de la Penya Ciclista Baix Penedès ha lamentat la "desprotecció" dels ciclistes i ha demanat als conductors respecte: "ni nosaltres els hem d'insultar a ells ni ells a nosaltres". "Per la carretera podem anar tots", ha recordat. D'altra banda, Alberto Alonso, de la Penya Ciclista Baix Penedès, ha recordat als conductors que els ciclistes poden circular en paral·lel –"quan ho fem, ens xiulen", ha afirmat-, i que els vehicles a motor poden avançar els ciclistes deixant una distància lateral d'un metre i mig com a mínim, i que poden trepitjar la línia contínua per fer-ho.

La Festa de la Bicicleta, l'altra cara de la conscienciació

A la protesta també ha assistit el regidor d'Esports del Vendrell, Ferran Trillas, que veu en la mobilització "una manera d'intentar conscienciar els conductors": "és una forma de reivindicar que tant ciclistes com conductors han de coexistir", ha dit. De fet, la Festa de la Bicicleta, que enguany celebra el 75è aniversari, ajuda en aquest aspecte: "la conscienciació comença a la llar d'infants i acaba a la llar de jubilats", ha assegurat Trillas, que creu que la diada, "una festa de tots" fa conviure aquells ciclistes més professionals amb els que agafen només la bicicleta un cop a l'any.

Sobre les peticions de grups ciclistes del Vendrell, que demanen que s'habilitin carrils bici al municipi, Trillas ha afirmat que és "una prioritat" que "s'està estudiant" tot i que ha admès que "és complicat" i que "si fos fàcil ja estaria fet de fa anys". "Sabem que és una de les mesures per acabar amb la problemàtica i tenim clar que s'ha d'intentar per tots els mitjans buscar la solució", ha afegit.