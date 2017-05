Vilanova centrarà la Setmana del Medi Ambient i l'Energia en el turisme sostenible

La Setmana del Medi Ambient i l'Energia inclou una desena d'actes que es duran a terme a VNG entre avui i el 10 de juny. Per Commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, que és el 5 de juny, VNG organitza activitats diverses com ara una mostra d'objectes reciclats elaborats per escolars de la ciutat, una exposició sobre el camí ramader de la Marina o una sortida amb el col·lectiu de l'ONCE, entre d'altres.

El regidor de Medi Ambient, Gerard Llobet, ha destacat que enguany es vincula la Setmana amb l'energia i amb el turisme sostenible, "hem d'anar cap un turisme més responsable amb el territori". Llobet ha posat "èmfasi en els valors que des de les ciutats volem treballar" vinculats a la sensibilització medi ambiental, i ha posat com a bon exemple el treball que des de fa anys es du a terme a VNG amb els escolars en el programa Agenda 21. Precisament el 5 de juny representants dels centres educatius seran els encarregats de fer la lectura del Manifest del Dia del Medi Ambient, en un acte que es durà a terme a l'Auditori Eduard Toldrà.

El regidor de Medi Ambient també ha parlat de l'exposició sobre el projecte del camí ramader de la Marina, que uneix la Cerdanya amb Vilanova i la Geltrú. Una proposta que "està relacionada amb el turisme sostenible i posa sobre de la taula els valors paisatgístics".

Pel què fa al Mercat de segona mà i Intercanvi, que es farà diumenge a la rambla Sant Jordi, destaca la incorporació d'activitats com tallers, jocs infantils, un inflable i un punt d'atenció personalitzada per entendre el rebut de la llum. "És important que sortim al carrer per oferir assessorament en temes energètics" ha explicat Gerard Llobet com una de les novetats del Mercat.

Dins del programa d'actes també és novetat la sortida naturalística amb el col·lectiu de l'ONCE, que permetrà descobrir l'espai natural dels Colls-Miralpeix des d'una altre perspectiva.