L'avaria d'un tren entre Sants i Passeig de Gràcia causa retards de 30 minuts a les línies R2 i de regionals

L'avaria d'un tren entre les estacions de Sants i Passeig de Gràcia causa retards de 30 minuts a les línies R2 nord i sud i a les de regionals que connecten la capital catalana amb el nord i sud de Catalunya, és a dir, l'R11, R13, R14, R15, R16 i RG1, segons ha informat Renfe. En el moment de l'avaria, que s'ha produït a un quart i cinc minuts de deu del matí, el tren anava buit i no s'ha hagut d'evacuar els passatgers. Els tècnics de la companyia s'han desplaçat fins al comboi avariat per tal de poder-lo retirar de la via i poder restablir el trànsit ferroviari en aquest punt.