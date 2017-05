La protectora de Calafell obre una campanya de donacions per construir un nou refugi

Proccan, l'associació protectora d'animals de Calafell, ha posat en marxa una campanya de donacions per poder finançar la construcció d'un nou refugi d'animals al municipi. Alerten que Bob, Bimbo, Chulin, Fort, Goofy, Ken, Lloba, Masuku, Scotty, Troy, Tigger i Betty, una poqueta vietnamita també rescatada, es quedaran sense llar a finals de juny, data en la qual vencerà la pròrroga sobre el contracte de lloguer actual, en una antiga hípica a Calafell.

Fa ja 5 mesos que Proccan busca una nova ubicació per traslladar la protectora. Ha estat difícil, però finalment fa un mes van trobar un terreny on reubicar la protectora, però s'ha de construir de zero: "necessitem barrar el terreny per complet, construir gàbies on protegir els animals, crear espais per córrer, zones d'ombra, una infermeria, una zona de quarantena per a gossos nouvinguts o malalts i una zona especial per a cadells".

El lloguer que han trobat, proper a la ubicació actual, és l'únic que la protectora pot assumir econòmicament, per això han posat en marxa una campanya de donacions a través de "Mi grano de arena" amb la finalitat de recaptar els 12.000 € que necessiten per a la construcció del nou refugi. A menys de 30 dies de tancar la campanya, han recaptat 3.400 €: "Qualsevol aportació ajudarà a fer créixer el nostre projecte i continuar amb la nostra tasca de rescat, recuperació i posterior adopció dels animals abandonats de la zona. La donació dóna dret a una deducció a la declaració de la renda del o la donant".

Aquest nou refugi es crearà a partir de material prefabricat amb la finalitat que, si un dia han de tornar a mudar-se, sigui més fàcil i es pugui aprofitar els materials: "Per fer tots els tràmits, comptem amb un arquitecte que ens està ajudant voluntàriament i sense ànim de lucre. Necessitarem també voluntariat en tasques de neteja del terreny, col·locació del tancat i d'altres tasques d'adequació dels espais per als animals", explica Proccan, que treballa des del voluntariat per recollir i acollir animals abandonats, normalment d'avançada edat, malalts o cadellades. La protectora recorda que "els ajudem en la seva recuperació tant física com psicològicament i els busquem noves llars on tornar a començar. I per als que no ho aconseguim, el refugi és la seva llar fins l'últim dels seus dies".