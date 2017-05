Primera llicència d'obres al Cap de Creu de Vilanova, després d'anys de pròrroga per l'obertura de la rambla Samà

La Junta de Govern local va aprovar dimarts la primera llicència urbanística a la zona de Cap de Creu, després de la supressió de l'afectació del sector durant anys per la prolongació de la Rambla Samà.

El planejament urbanístic dels anys 60 preveia la prolongació de la rambla de Salvador Samà fins al nord de la ciutat i per això no s'atorgaven llicències per a noves construccions. Fins ara només es podien donar llicències de manteniment, fet que havia provocat un envelliment del parc d'habitatges i una degradació del barri. El regidor d'Urbanisme, Gerard Llobet, creu que "amb la desafectació apostem per la regeneració i la rehabilitació, equiparant la zona a la resta del nucli antic, en definitiva apostem per la qualitat de vida del barri i del veïnat".

Llobet explica que "s'ha aconseguit tancar un expedient urbanístic que feia molts anys que durava, vist que la prolongació era innecessària i també vista la necessitat de tractar aquest àmbit com a nucli antic".

El regidor creu que "hem estat resolutius i en aquest mandat l'hem tancat després de converses amb la Direcció General d'Urbanisme". Finalment es va publicar la desafectació el mes d'abril del 2017, 10 anys després del primer acord municipal.

La concessió de llicències d'obra nova i gran rehabilitació al sector Cap de Creu "és una bona notícia, que va en la línia del treball pel reciclatge i renovació urbana del planejament que estem impulsant (revisions d'àmbits de diversos sectors, usos, etc.)" considera Gerard Llobet.

La llicència aprovada és per construir un edifici plurifamiliar a la cantonada del carrer de Sant Anna amb la rambla Samà.