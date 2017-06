El Penedès i el Garraf es preparen per fer front a la temporada d'incendis forestals

El territori afronta una nova temporada d'estiu amb la posada en marxa des d'avui i de manera progressiva fins el proper dia 16 de tots els dispositius de prevenció d'incendis forestals. Bombers, ADFs, gestors dels parcs naturals i adminstracions es coordinaran durant els propers mesos per evitar que es produeixen incendis en els punts més sensibles tant de l'Alt i del Baix Penedès com del Garraf.

Els parcs naturals del Garraf, del Foix i d'Olèrdola són, precisament, tres d'aquests punts sensibles. Al Parc del Garraf es desplegaran fins a 4 vehicles de vigilància de la Diputació amb 8 informadors que s'encarregaran tant de fer tasques de prevenció com d'informació als excursionistes que puguin caminar per la zona. Aquests vehicles se sumaran als 4 punts de vigilància fixa que ja existeixen al parc i que gestionen 8 guaites.

Pel que fa als parcs del Foix i Olèrdola, es desplegaran fins a 5 vehicles amb 10 informadors que, a més de les àrees protegides pròpies dels dos parcs, també vigilaran el conjunt de zones boscoses de la comarca de l'Alt Penedès. Qualsevol incendi que es pugui generar a l'Alt Penedès tindrà el seu punt de coordinació i control al Parc de Bombers d'Igualada, mentres que si el foc es declara al Garraf, la coordinació es portarà des del Parc de Bombers de Sant Boi de Llobregat.

Si hi ha dies amb especial risc d'incendi es podria arribar a restringir l'accés a l'interior dels espais naturals. La climatologia, de moment, està sent benèvola en el conjunt del país, si bé és cert que aquesta situació podria canviar si no hi ha pluges de manera més o menys regular les properes setmanes.

Càmeres al bosc

Per altra banda, el vicepresident de la Diputació i alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha confirmat avui durant una visita a la comarca que “en breus dies donarem llum verda al projecte de l'ADF de Subirats d'instal.lació de càmeres de vigilància forestal als boscos dels tres parcs naturals que gestionem”.

L'ADF subiratenca va presentar el projecte a la Diputació fa dos mesos després dels bons resultats que està donant en els municipis que ja en tenen. Les càmeres poden ser visionades per tothom a través de qualsevol dispositiu informàtic, ja siguin ordinadors, tablets o telèfons mòbils. Guiteras ha assenyalat que “Bombers i ADFs de tot el territori s'han mostrat molt interessats en la proposta i nosaltres la veiem com a molt positiva”.

De la mateixa manera la totalitat de les 24 ADF de la Federació Penedès-Garraf ja estan treballant en tasques de prevenció des de fa algunes setmanes. La Federació la formen les ADF Alt Foix, Ribes, Avinyonet, Bonastre, Castellví de la Marca, Clot de Bou, Cunit, Font-rubí, Carrerada, Hortonenca, Massís de l'Ordal, Mediona, El Montmell, Natura del Garraf, Olesa de Bonesvalls, Pontons, Puig de l'Aliga, Garraf, Quintinenca, Rossend Montané, Sant Jaume dels Domenys, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní, Sitges, Subirats, Torrelavit i El Vendrell.

Precisament, membres de bona part d'aquestes ADF han estat presents a la presentació del Pla de Vigilància i Prevenció (PVI) d'enguany que es posarà en marxa el proper dia 16. De la mateixa manera també han conegut les bases dels premis de prevenció d'incendis forestals que atorga la Diputació.