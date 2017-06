Sitges estudia la construcció d'un espigó semisubmergit per aturar la regressió de la platja de Sant Sebastià

L'Ajuntament de Sitges ha rebut aquest dijous el projecte del Ministeri de Medi Ambient per acabar amb la regressió de la platja de Sant Sebastià. La proposta es basa en un espigó semisubmergit, que començaria en superfície a la vora del mar i s'introduiria cap a l'aigua en forma de mitja lluna, en direcció garbí, quedant finalment ocult. El govern ha presentat la proposta als veïns en una trobada al vespre, assegurant que vol definir una opinió municipal de forma "consensuada". L'alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha aplaudit que "per primera vegada", l'estat espanyol presenta una solució en sintonia amb allò que el municipi havia defensat "per no afectar l'estètica de la façana marítima". Forns confia que aquest cop el projecte tiri endavant i no es repeteixi la situació de finals dels anys 90, quan Medi Ambient va presentar una proposta que els veïns van tombar i que finalment va quedar en l'oblit.

Després de tenir fins a quatre propostes damunt la taula, el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha apostat finalment per resoldre la regressió de la platja de Sant Sebastià de Sitges amb un espigó semisubmergit en forma de mitja lluna. Aquesta construcció començaria a la zona de llevant, a tocar dels gronxadors que hi ha prop de la platja, i s'endinsaria en direcció garbí, segons ha detallat l'alcalde Miquel Forns. D'aquesta manera, no caldria fer aportacions de sorra anuals.

El govern i representants tècnics del Ministeri de Medi Ambient han exposat als veïns la proposta aquest dijous al vespre, considerant que és la única opció viable degut a l'afectació que té l'onatge de garbí en aquesta platja "Teníem interioritzat que l'onatge de llevant era el que més perjudicava aquesta zona, i ens han demostrat que aquí també hi afecten molt les corrents marines de garbí", ha explicat Forns a l'ACN.

L'alcalde també ha subratllat que aquest projecte només tirarà endavant si es veïns hi donen el seu vistiplau, per evitar el rebuig ciutadà que van tenir les propostes que l'estat espanyol va presentar fa gairebé 20 anys per solucionar la regressió de tot el litoral del municipi. Aquesta vegada Forns vaticina que la resposta serà favorable, ja que el municipi era partidari de crear un espigó submergit "per no afectar la façana marítima amb construccions que l'alterin, i perquè l'experiència a altres municipis demostra que és una solució viable".

Si els veïns ho avalen, el govern confia que els pressupostos generals de l'estat del 2018 podran incloure una partida d'aproximadament un milió d'euros per començar l'obra a finals de l'any vinent. D'aquesta manera, no es descarta que l'espigó estigui enllestit per la temporada de platges del 2019. Segons ha detallat l'alcalde, Medi Ambient estima que el temps d'execució "no serà excessivament llarg" i preveu fer la construcció per via marítima.

Forns ha aplaudit que el fre a la regressió de la platja de Sant Sebastià estigui ja encaminat. "Feia molts anys que no teníem una proposta", ha celebrat, però ha advertit que el reclam del municipi no acaba aquí. Un cop es resolgui la situació en aquesta platja, el govern preveu redoblar esforços per aconseguir un projecte que també solucioni la pèrdua de sorra a les platges del nucli antic.