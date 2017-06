Cubelles impulsa una campanya per tal que no es doni de menjar als animals de la desembocadura del Foix

L’Ajuntament de Cubelles ha endegat una campanya de conscienciació ciutadana demanant als veïns de la vila i visitants que no donin de menjar als ànecs i altres espècies d’ocells autòctons de la desembocadura del riu Foix. Des de la regidoria de Medi Ambient es recorda que els animals ja disposen d’aliments naturals al seu entorn i que el pa i altres productes que sovint se’ls proporciona els poden provocar una disfunció nutricional del tot perjudicial per a la seva salut. De fet, el Consistori disposa d’una ordenança reguladora que prohibeix donar de menjar a la fauna del cap de riera.



Al llarg dels darrers dies s’han penjat banderoles informatives i s’estan editant una sèrie de díptics amb explicacions sobre el valor ecològic de la desembocadura i la necessitat de respectar el seu bon estat i la flora i la fauna autòctona.



El pa i d’altres tipus de menjar que es proporciona als ocells els provoca una sobrealimentació, un desequilibri nutricional i una afectació severa de la seva salut, ja que aquests aliments no formen part de la seva dieta natural i estan pensats per al consum humà.



També s’ha comprovat que, quan les cries comencen a volar, una de les primeres pràctiques que els ensenyen els seus progenitors són els llocs on poden trobar el menjar. En cas que se’ls faciliti alimentació, les cries esdevenen sedentàries i no culminen el seu aprenentatge de supervivència.



És per això que la prohibició de donar de menjar a les aus a la desembocadura del riu Foix afecta també als espai propers, com les zones de restauració, a on els ànecs es traslladen diàriament buscant l’aliment que la gent els proporciona.



Finalment, cal tenir en compte que el pa i d’altres tipus de menjar pot provocar:



- Un augment de la presència de rates, que durant la nit es mengen les cries i els ous.



- Una deposició en el fons de les restes de menjar que no es consumeixen, la qual cosa afavoreix el creixement desmesurat d'algues que esgoten l’oxigen de l'aigua amb la conseqüent mort de peixos, insectes, algues i d'altres formes de vida que són la base per a l'alimentació d'aquests ocells.



El regidor de Medi Ambient, Josep Maria Hugué, ha destacat que "aquesta campanya va encaminada a sensibilitzar i coresponsabilitzar a la ciutadania de no donar altre menjar que el pugui aconseguir les aus". Alhora, ha afegit que "els ànecs coll verd són una de les principals espècies de la biodiversitat que tenim a la desembocadura del riu Foix".