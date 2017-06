La policia local de Vilanova sanciona 234 infraccions durant la campanya de control de gossos

La Policia Local de Vilanova i la Geltrú fa balanç de la Campanya intensiva en la vigilància i control de gossos al carrer amb l'objectiu de fer complir l'ordenança municipal de tinença d'animals.

La Regidora de Seguretat, Glòria Garcia, el Cap de la Policia Local, Dionís Ginés i el Sergent responsable de la campanya, Antonio Raya, van presentar ahir a la tarda les dades, que mostren un total de 234 sancions, entre el 17 d'abril i el 14 de maig.

En aquest temps, agents de la Policia Local han realitzat en els diferents torns de matí, tarda i nit, el control sobre la tinença d'animals i detecció de les infraccions. Així, es van efectuar controls sobre 93 animals, dels quals 73 van ser objecte de denúncia per infracció de les ordenances. En molts casos, el propietari de l'animal incomplia més d'una infracció, per la qual cosa el total d'infraccions que es traduiran en sanció ascendeix a 234.

El Sergent responsable de la Campanya, Antonio Raya, ha explicat que els agents de paisà i uniformats han realitzat actuacions a tots els barris de la ciutat, de manera que la cobertura ha estat del 100%.

La majoria de les infraccions va ser per la manca de llicència municipal, manca d'assegurança de responsabilitat civil, no tenir l'animal censat o no portar posat el morrió. Anar deslligat o no recollir les deposicions també ha estat motiu de sanció.

Glòria Garcia explica que el govern ha rebut moltes queixes per l'incompliment reiterat de les ordenances per part d'alguns propietaris de gossos i que per això "calia realitzar una campanya més intensiva, que servis per conscienciar i recordar que cal complir amb les ordenances sobre la tinença d'animals". Així mateix ha explicat que "si bé es continuarà vigilant pel seu compliment, la intenció és tornar-la a repetir de manera intensiva de cara a la tardor. A vegades la gent es relaxa i cal evitar que això succeeixi."

Per la seva banda, el Cap de la Policia Local, Dionís Ginés ha explicat que molta de la gent que té animals acompleix amb la normativa i que els infractors són els mínims. "La majoria de les persones veuen amb bons ulls aquests tipus de campanyes, perquè més enllà de la sanció, volen servir perquè no s'abaixi la guàrdia i que els propietaris de gossos coneguin la normativa i la respectin".