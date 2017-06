Sitges vol prohibir l'obertura d'apartaments turístics als barris de nova creació

El govern de Sitges estudia vetar les llicències d'habitatges d'ús turístic als barris que s'estan construint i desenvolupant a la zona de la Plana. És una de les mesures que vol aplicar en el pla urbanístic que prepara per endreçar el fenomen dels apartaments turístics al conjunt del municipi, segons ha explicat a l'ACN la regidora de Turisme, Aurora Carbonell. "Aquí ho haurem d'acotar, perquè, si no, hi ha perill que es compri només per invertir en l'obertura d'aquest tipus de pisos", ha argumentat. Sis mesos després d'aprovar una moratòria per a la concessió de noves llicències, el govern també és a punt d'encarregar un estudi per definir quina és la càrrega turística que pot absorbir Sitges, tant pel nombre de visitants com d'allotjaments. Mentrestant, continua combatent l'existència d'apartaments il·legals.

Des que al desembre la Junta de Govern va aprovar una moratòria d'un any per l'obertura de nous habitatges d'ús turístic, l'Ajuntament es troba en una fase d'"anàlisi" per identificar quin és el gruix de pisos que operen sense llicència i definir quines zones del municipi poden acollir aquests allotjaments. La regidora de Turisme ha detallat que la nova normativa es recollirà en un pla urbanístic que s'hauria de començar a aplicar durant el 2018.

A l'espera que l'Ajuntament concreti com vol distribuir els habitatges d'ús turístic, Carbonell ha assegurat a l'ACN que "tot el govern té bastant clar que no es podran donar llicències a la zona afectada pel PPU1". Es tracta de la zona coneguda com la Plana, a tocar d'un dels accessos al municipi. La regidora de Turisme considera que és una zona on caldrà "acotar" l'obertura d'aquests allotjaments per evitar el "perill" que els inversors comprin pisos amb l'objectiu de destinar-los al turisme.

Pel que fa al centre de la vila, Aurora Carbonell ha subratllat que no es tracta del barri més afectat per la proliferació de pisos turístics, ja que ha assegurat que n'hi ha repartits per tot el municipi, "des de la Llevantina a Aiguadolç". No ha descartat, però, que calgui establir "uns números" per limitar quants apartaments destinats al turisme hi pot haver a la zona més cèntrica.

En aquest sentit, la regidora ha detallat que el govern encarregarà en breu un estudi amb doble finalitat. Per una banda, l'empresa contractada farà una batuda a internet per localitzar pisos que es lloguen als turistes de forma il•legal, i també farà inspeccions porta a porta, ja que actualment el govern assegura que hi ha 1.500 habitatge legals però que n'hi ha "més del doble" sense legalitzar.

D'altra banda, aquesta mateixa empresa calcularà quin és el nivell de càrrega turística que Sitges pot absorbir per tal de definir fins on arriben els recursos que es poden oferir als visitants i saber, al mateix temps, on es situa el sostre dels habitatges d'ús turístic. "Hem de saber quanta gent cap al municipi i quants pisos. Si l'estudi diu que en poden haver 2.000, serà on marcarem el límit dins el pla urbanístic", ha explicat Aurora Carbonell.

Tot i admetre que és l'Ajuntament qui ha d'encapçalar les tasques de reordenació dels allotjaments turístics, la regidora també ha assegurat que els governs locals no poden assumir el control d'aquest sector si no existeix una nova regulació supramunicipal que els empari. "Amb les eines municipals que tenim podem fer fins un límit", ha lamentat, demanant a la Generalitat que aposti per fixar una regulació clara i contundent.

"Canvi de xip" dels propietaris

Mentre el govern de Sitges s'esforça en combatre els pisos turístics il•legals i controlar l'aparició de nous allotjaments d'aquest tipus, la regidora de Turisme també fa una crida als propietaris d'habitatges buits per a què "canviïn el xip". Aurora Carbonell lamenta que el lloguer per a turistes de curta estada s'hagi convertit en el recurs habitual a Sitges per a aquells propietaris que tenen un habitatge en desús, i els insta a destinar-lo a la borsa de lloguer social.

En aquest sentit, ha assegurat que l'Ajuntament ofereix "facilitats" per donar un nou ús a aquests pisos, a base de subvencions per a reformes i assessorament legal per donar "fiabilitat" als llogaters. Carbonell ha defensat que "destinar l'habitatge a un ús social en comptes d'un ús turístic acaba generant un doble benefici pel poble i per evitar l'impacte negatiu que provoquen els pisos turístics".

Barcelona com a referent

La reordenació que Sitges va començar al desembre en el sector dels habitatges d'ús turístic s'ha emmirallat en Barcelona, segons ha explicat la regidora. Aurora Carbonell també ha matisat, però, que Sitges té "menys risc" que s'acabi generant una sensació de "turismefòbia" entre la ciutadania, com ha ocorregut a la capital catalana, ja que garanteix que el municipi ha esmerçat esforços en trobar l'equilibri entre el resident i el turista. "Cal fer més gestió que promoció", ha explicat, defensat la importància de preservar la cultura, el patrimoni i les festes per a què "no es malmetin".