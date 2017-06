El futur carril bici de Vilafranca a Moja està pendent de les expropiacions dels terrenys que recorre

La construcció del carril bici que ha de comunicar Vilafranca del Penedès amb Moja està patint endarreriments en el calendari previst a l'espera de resoldre de manera definitiva les expropiacions dels terrenys pels quals ha de discórrer el traçat. La Diputació de Barcelona i els propietaris afectats estan mantenint diverses reunions en els darrers dies per arribar a un acord definitiu que permeti desbloquejar el projecte.

L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, ha explicat que l'objectiu és que les obres puguin començar aquest mateix estiu. El projecte és competència directa de la Diputació i des de l'Ajuntament olerdolenc només poden fer un seguiment de l'actuació. Les obres haurien d'haver-se iniciat fa dos mesos, però aquesta falta d'acord amb els propietaris ha fet endarrerir tots els processos. Un cop es pacti el valor de les expropiacions, s'iniciarà el corresponent procediment d'adjudicació dels treballs.

El traçat entre Vilafranca i Moja, de poc més d'un quilòmetre de recorregut, forma part del pla d'ampliació de la xarxa de carrils bici de l'Alt Penedès que la Diputació vol desenvolupar en els propers anys. La mateixa administració està duent a terme actualment un estudi informatiu sobre la connexió entre Vilafranca i Santa Margarida i Els Monjos que seria la propera gran actuació a abordar un cop estigui enllestit el de Vilafranca a Moja.

Tant el de Moja com el de Santa Margarida i Els Monjos són dos projectes de carril bici molt esperats per part de la ciutadania i molt reclamats per associacions i entitats de la comarca. Diverses plataformes de foment del transport públic demanen des de fa temps que s'aprofitin les característiques orogràfiques de l'Alt Penedès (amb grans zones planes) per a crear una àmplia xarxa de carrils bicis que faci possible unir la major part de pobles que envolten Vilafranca.