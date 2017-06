La remodelació de la C-31 a Cunit podria ser una realitat a principis del 2019

Més de 20.000 vehicles de pas per la C-31 a Cunit i prop de 10.000 vianants cunitencs que creuen aquesta via cada dia. Aquestes són les xifres de trànsit d’una via interurbana, però cada cop és més urbana i que no fa més que deixar un rastre d’accidents, sense anar més lluny fa uns mesos un de mortal. Aquesta és una més que percepció d’inseguretat que a l’abril va provocar que un grup de veïns del municipi recollís 747 signatures de suport per reivindicar millores a la C-31 al seu pas per Cunit. Aquesta via des del 2012 ha sigut objecte de millores petites i puntuals que a la fi no han sigut més un pedaç per resoldre el gran problema que és millorar la seguretat dels usuaris vulnerables: vianants i ciclistes.

Precisament aquest és l’objectiu del projecte de millores a la trama urbana de la C-31 que aquesta tarda ha presentat a Cunit el secretari general d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, que ha estat acompanyat de diversos tècnics i de l’alcaldessa de Cunit, Montserrat Carreras. Font ha destacat que avui hem vingut a Cunit per petició de l’alcaldessa per explicar aquest estudi i després de comú acord amb les objeccions que pugui fer l’Ajuntament tirarem en davant el projecte. El secretari general ha avançat que depenent la tramitació administrativa, pressupostària i tècnica aquest projecte, 1,4 milions d’euros, podria estar enllestit aquest any però que l’inici de les obres es realitzaria durant la tardor del 2018 per estar enllestit al primer trimestre del 2019.

Montserrat Carreras, alcaldessa de Cunit, recorda que fa sis anys que es realitzen arranjaments i ens calia una solució global per resoldre els problemes d’inseguretat. Volem donar prioritat als vianants i ciclistes, i que els cotxes i camions vagin el més a poc a poc possible. L’alcaldessa també ha volgut reiterar que el municipi va aprovar una moció perquè aquesta via sigui contemplada com una travessia i que tots els vehicles que no són del municipi es puguin desviar per la C-32. Però aquesta no és la solució que estem parlant avui, tot i que necessitem una alternativa per treure la intensitat del trànsit de pas que absorbeix el municipi. Reivindiquem les dues coses i la Generalitat ho sap.

El secretari general no ha volgut avançar quan es podria donar continuïtat en el tram de Calafell, senzillament s’ha limitat a dir que primer realitzarem el de Cunit i després el de Calafell, per la qual cosa haurà de ser ja cap a l’any 2019.

A grans trets el projecte presentat avui contempla dos objectius clars: Canalitzar els moviments de vianants i ciclistes i reduir la velocitat dels vehicles. Segons els tècnics la reducció de la velocitat no només s’aconsegueix a través limitació de velocitat amb senyalització sinó que en aquest cas s’optarà per reduir la calçada dels vehicles ampliant els vorals.

Els passos de vianants pels vials laterals seran alçats deu centímetres i tindran una millor il·luminació en tota la travessia del pas, carretera inclosa. Es reordenaran les zones d’aparcament, es construiran zones de seguretat en els trajectes de vianants entre pas i pas, s’habilitarà un carril bici d’extrem a extrem del tram i es construirà una nova rotonda sencera a la altura del carrer Montblanc que ocuparà tota la calçada de la C-31. Aquesta via és molt transitada pels ciclistes esportistes de pas, que no seran obligats a transitar pel carril bici, reservat pels ciclistes urbans, però si que disposaran d’una major amplada del voral.