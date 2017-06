Les noves pistes de pàdel de Sitges enfronten les famílies de l'escola Utrillo amb el govern

L'AMPA de l'Escola pública Miquel Utrillo està en peu de guerra contra el projecte de l'Ajuntament de Sitges de col·locar unes pistes de pàdel a l'esplanada de la Piscina Municipal: "aquest espai és utilitzat diàriament per centenars de nens d'edats molt diverses com a zona d'esbarjo realitzant tota mena de jocs. Tot i que l'espai es troba en un estat lamentable, no estem disposats a deixar perdre'l, per la qual cosa hem demanat a l'Ajuntament de Sitges que replantegi el projecte tenint en compte a totes les parts implicades".

Les famílies de l'escola han demanat el suport de les altres AMPA d'escoles públiques de Sitges, i compta ja amb el suport d'altres entitats del barri com són l'Associació de Veïns del Poble Sec, la Comissió de Festes del Poble Sec i el Club de Petanca de Sitges. Tant l'AMPA del Utrillo com les entitats que ja hi donen el seu suport s'oposen frontalment tant a la ubicació de les pistes de pàdel a l'esplanada de la Piscina Municipal com al projecte de la nova ubicació de l'Escola Pia, que també afecta el barri.

L'AMPA assegura que se'n va assabentar 24 hores abans de la sessió informativa del projecte de les pistes de pàdel del passat dimecres, moment en què el projecte estava decidit, aprovat i amb permís d'obres, la qual cosa ha fet créixer la indignació i oposició entre els pares i mares de l'escola. En aquesta sessió informativa, les famílies van trobar a faltar la presència de l'alcalde, per la qual cosa aquesta mateixa setmana ha iniciat els tràmits legals per mantenir una reunió amb Miquel Forns per fer-li arribar "la nostra negativa a la construcció de les pistes de pàdel a l'esplanada de la piscina municipal demanant una reubicació de les pistes".

Les famílies han iniciat una recollida massiva de signatures a tot el municipi per "demanar que l'esplanada es mantingui com a lloc d'esbarjo infantil, tal com s'està utilitzant fins ara, i que per tal fi ha de ser cuidat de manera que es garanteixi la higiene i seguretat de l'espai pels nens, cosa que ja fa temps que es reclama públicament".

L'AMPA de l'escola Miquel Utrillo vol "un compromís escrit i públic de l'alcalde què no iniciaran les obres aprofitant el període de vacances escolars i la consegüent disminució d'infants en aquest espai". Les famílies del projecte de la nova ubicació de l'Escola Pia en un terreny municipal del barri del Poble Sec: "Des de l'AMPA de l'Escola Miquel Utrillo estem indignats per com s'han dut a terme aquests dos projectes que afecten el nostre barri, és per això, que hem decidit mobilitzar-nos per fer sentir la veu de la ciutadania i que aquesta es tingui en compte d'una vegada per totes".