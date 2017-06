El Govern tancarà a finals de juny la ronda de trobades per definir el model de vinyeta a les carreteres catalanes

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat que entre finals de juny i juliol disposaran de les conclusions de la ronda de trobades per definir el model de vinyeta a les carreteres catalanes. En seu parlamentària, Rull ha explicat que s'han reunit amb els grups parlamentaris i amb altres agents com col·legis professionals, sindicats, patronals, universitats i el RACC per parlar "a fons" sobre aquest tema. Ha explicat que a finals de mes podran "compartir" les conclusions i que serà llavors quan es convocarà el grup de treball de peatges per veure si és possible "pactar un model propi de gestió de vies de pagament" i, més enllà, un model propi de gestió de la xarxa viària catalana.

Un cop acabades les trobades amb els agents del sector, el Govern té previst fer la seva proposta de vinyeta per substituir els peatges a les carreteres catalanes amb l'horitzó posat en el 2019, quan comencen a acabar les concessions de les autopistes de peatge.

En resposta a una pregunta del PSC, Rull ha reconegut que és una tema "molt complicat" i ha assegurat que estan buscant d'aconseguir el consens sobre si Catalunya té dret a tenir un model propi de vies d'alta capacitat. Ha afirmat que sobre això n'han parlat amb el govern espanyol i aquest els ha contestat que no hi tenen dret a un model propi. "No valorarem cap iniciativa que prenguin en aquest sentit", ha assegurat Rull que els ha dit l'executiu de Mariano Rajoy.

Tot i això, el conseller ha rebutjat resignar-se i ha apostat per construir un sistema propi que sigui "econòmicament i socialment sostenible" i que permeti "equilibrar" territorialment el país. Segons Rull, això ha de permetre posar solució al fet que ara per ara Catalunya sigui qui més peatges paga de l'Estat, que hi hagi peatges "a l'ombra" i que no es puguin destinar prou recursos al transport públic o a invertir en determinades zones del país.