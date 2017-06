Denuncien l'estat "desolador" en el que es troba el transport públic a l'Alt Penedès

L'ONG Promoció del Transport Públic (PTP) ha presentat aquest dimecres la seva territorial a l'Alt Penedès denunciant l' estat “desolador” en el que es troba el transport públic en el conjunt de la comarca. El transport interurbà per carretera és un dels més conflictius amb greus mancances que l'entitat ha posat damunt de la taula en un document de treball que ha fet públic en el transcurs de l'acte de pesentació que s'ha dut a terme a l'Escorxador de Vilafranca. També hi ha problemes, però, en les connexions ferroviàries.

El president de l'entitat, Ricard Riol i el vocal territorial a l'Alt Penedès, Albert Parés, han assenyalat que “les deficiències en transport interurbà per carretera són espectaculars. Pobles com Santa Fe del Penedès o Sant Joan de Mediona només tenen un autobús al dia per a connectar-se amb la resta de la comarcia i d'altres com Avinyonet o Subirats, dos. L'únic municipi que té unes connexions adequades és La Múnia amb 9”.

La PTP indica que, a diari, hi ha 319 mil desplaçaments a la comarca, la major part dels quals interns entre els municipis altpenedesencs (només 81 mil a Barcelona). Aquest fet, segons l'entitat, hauria de fer veure a les institucions que cal una millora urgent del transport públic. Parés ha recordat, a més, que al voltant d'un 25 per cent dels residents a l'Alt Penedès no té carnet de conduir i, per tant, el desplaçament en transport públic és vital per a ells.

Una “vergonya” d'estació

L'entitat també denuncia altres deficiències greus com el fet que els polígons industrials de Vilafranca no tinguin cap parada d'autobús en servei o el nefast estat en el que es troba l'estació de Renfe de la capital vilafranquina. Sobre el baixador de Renfe, Parés ha estat explícit quan ha explicat que “l'eterna provisionalitat de l'estació és un problema molt important per la ciutat. Hi ha temes que s'haurien de resoldre de forma ràpida sino es vol tenir algun disgust”.

La PTP ha presentat un paquet de mesures per a millorar tots aquests aspectes i d'altres que l'entitat considera igualment importants com l'ampliació de la xarxa de carrils bici o la potenciació dels espais de vianants a l'interior del terme municipal vilafranquí. L'entitat espera que les administracions vegin amb bons ulls les seves idees.