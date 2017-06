Renfe tancarà el pas soterrat de l'estació de Vilanova i la Geltrú durant les nits per evitar atacs vandàlics

Renfe, l'Ajuntament de Vilanova, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han acordat tancar el pas soterrat de l'estació de trens durant les nits per evitar més atacs vandàlics. En concret, la sortida al carrer de l'Àncora estarà tancada entre les 22 h i les 4.40 h, quan hi ha programat el primer tren. És la principal mesura que s'ha consensuat a la reunió celebrada aquesta setmana per trobar una solució a les constants destrosses que pateixen des de fa més de dos anys les màquines validadores del pas soterrat que comunica amb el Barri de Mar. En el que portem de 2017, Renfe ha hagut de canviar deu vegades aquestes màquines perquè han estat trencades i la companyia assegura que gairebé la meitat de cops les destrosses s'han produït durant la nit. Segons Renfe, cada substitució té un cost aproximat de 1.000 euros.

Durant la mateixa reunió, també s'ha acordat demanar a ADIF el tancament de la zona perimetral de la ronda Mediterrània sobre la via per motius de seguretat, així com promoure una campanya de sensibilització adreçada a infants i joves. Finalment, Renfe també s'ha compromès a incrementar la seguretat a l'estació de Vilanova.

A la reunió han assistit l'alcaldessa Neus Lloveras i la regidora de Seguretat, Glòria Garcia, per part de l'Ajuntament. Pel que fa als representants de Renfe, la trobada ha comptat amb el director de Rodalies, el cap d'estació de Vilanova i el subdelegat de la direcció de seguretat de Renfe a Catalunya. Finalment, els representants policials han estat el cap de la Policia Local i el sots-inspector dels Mossos d'Esquadra al Garraf.