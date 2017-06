El 061 ja ha atès 150 incidents relacionats amb l'onada de calor

L'onada de calor continua intensa arreu del país i el 061 CatSalut Respon ja acumula 150 incidents relacionats amb la calorada, des de l'inici de l'alerta el passat dijous fins aquest dissabte, segons ha detallat el SEM a la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). En 99 dels avisos ha estat necessari activar un metge a domicili o una ambulància del SEM. La DGPC demana extremar la prudència aquest cap de setmana en les activitats a l'aire lliure i seguir els consells de Salut per evitar incidències per les altes temperatures. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), està previst que l’onada de calor es mantingui a Ponent, Catalunya Central, extrem sud de Catalunya, quadrant nord-est i també a les comarques del litoral i prelitoral central i sud. A les 13 hores, destaquen registres com els 35,8ºC de Cabanes (Alt Empordà) i Aldover (Baix Ebre), els 35,3ºC de la Bisbal d'Empordà i Girona, o els 35,2ºC de Sant Sadurní d'Anoia.

Pel que fa a incidències a nivell del subministrament elèctric, 1.031 abonats del Vendrell van patir ahir a la matinada una manca de llum durant dues hores. Protecció Civil manté el contacte amb Endesa pel seguiment de possibles incidències en el subministrament elèctric i la priorització del seu restabliment. La companyia ha informat que es manté el nivell de consum dels darrers dies i que ha augmentat entre un 15% i un 18% respecte a la setmana passada. L’augment del consum encara es manté dintre de la normalitat dels valors d’estiu, allunyat de puntes històriques de consum.

Evitar cops de calor

De cara a les activitats del cap de setmana, Protecció Civil de la Generalitat recomana extremar les precaucions en les activitats de lleure a l’exterior per evitar patir cops de calor. Si aneu a la muntanya, eviteu fer les excursions i exercici físic intens a les hores centrals del dia, sobretot si aneu amb nens. A la platja, eviteu estar-vos massa estona al sol i no entreu a l’aigua de cop, feu-ho gradualment, tant si heu estat prenent el sol com si acabeu de menjar. Cal que les persones grans prenguin especial cura i es refresquin a la dutxa enlloc d’entrar a l’aigua si es troben malament. Si us banyeu en rius o pantans on no hi ha vigilància, és important que sigueu prudents i no us endinseu, sobretot si no coneixeu la fondària, perquè pot ser perillós.

Tingueu especial cura de les persones més vulnerables a la calor (gent gran, nadons, malats crònics,...). Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, als familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades. Cal recordar que la gent gran no té la mateixa sensació de set que un adult encara que no s'estigui hidratant suficient. Estigueu atents que la canalla i la gent gran prenguin líquids per estar hidratats, i cal recordar que els nens menors de 6 mesos han d’estar a l’ombra i amb roba que els protegeixi de la radiació solar. Eviteu també la deshidratació, bevent aigua freqüentment i evitant el consum de begudes alcohòliques.

Superació de llindar d'ozó a la plana de Vic, Maresme i Alt Llobregat

D’altra banda, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha informat a Protecció Civil de la previsió de possible superació del llindar d'ozó troposféric avui dissabte a la zona de de Plana de Vic, Maresme i l'Alt Llobregat. A més, es manté l’episodi de contaminació ambiental per diòxid de nitrogen NO2 a la zona de Barcelona, Vallès i Baix Llobregat. Protecció Civil ha traslladat aquesta informació als ajuntaments de les zones afectades per aplicar les mesures preventives.