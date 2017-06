S'enduen els vagons del funicular de Gelida per a reparar-los a les cotxeres de FGC a Rubí

El procés de recuperació de l'històric funicular de Gelida ja ha començat després d'un any i mig fora de servei. En els darrers dies i de forma progressiva, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha procedit a endur-se de Gelida els vagons del funicular per a que puguin ser reparats a les cotxeres que la companyia té a Rubí. El projecte de millora inclou la renovació de les caixes d'aquests vagons i la substitució de les rodes que presentaven un estat de conservació molt precari.

Les operacions de retirada dels vagons han despertat, des del primer moment, molta espectació entre els gelidencs que feia mesos que esperaven aquesta actuació. Una grua de gran tonatge ha servit per a aixecar els vagons del seu emplaçament original a les vies i situar-los en un camió per, posteriorment, fer el desplaçament fins Rubí on hi estaran fins la propera tardor.

La Generalitat invertirà 1,5 milions d'euros per a reparar el funicular, un dels elements més emblemàtics no només de Gelida, sino del conjunt de l'Alt Penedès. El trenet va deixar de funcionar el març del 2016 i FGC no ha pogut abordar fins ara la reparació integral perquè el fabricant original de les peces ha desaparegut i, per tant, la recerca dels recanvis ha resultat especialment costosa.

Ajuntament, veïns i nombroses entitats del Penedès havien reclamat la ràpida recuperació del “funi”, una reivindicació que, finalment, ha acabat trobant la resposta buscada. Des del 2011, el funicular gelidenc només funcionava, degut a les retallades pressupostàries, durant els caps de setmana i s'havia convertit en un element essencialment turístic. FGC té previst que el trenet torni a circular a principis de l'any que ve i ho farà, igualment, durant els caps de setmana.