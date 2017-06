Es desenvolupa un nou sistema per accelerar la detecció d'algues tòxiques a la costa catalana

Una investigadora catalana ha desenvolupat un nou sistema que permet accelerar la detecció d'algues tòxiques a la costa. Es basa en l'aplicació de la biologia molecular, que permet detectar de forma més ràpida i eficient si hi ha presència de microalgues tòxiques, capaces de produir toxines que poden ser ingerides per musclos o peixos i acabar causant intoxicacions alimentàries en humans. El desenvolupament del mètode, en mans de la investigadora Gemma Giménez, s'ha fet al centre de recerca TecnATox de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, en el marc de l'ajut TECNIOspring d'ACCIÓ per a la contractació de talent. La voluntat és transferir aquesta metodologia al mercat. A banda d'evitar intoxicacions alimentàries, també pot servir per decidir tancar temporalment platges i zones costaneres si hi ha presència d'algues tòxiques, que també poden provocar al·lèrgies i problemes respiratoris.

La investigadora ha treballat durant dos anys en aquest sistema al Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica (TecnATox). Segons Giménez, el mètode permet anticipar-se a possibles episodis tòxics tot detectant la presència de toxines provinents de microalgues de manera primerenca. Habitualment s'utilitza un microscopi òptic per analitzar les mostres provinents de la costa catalana, però és un procés que requereix elevats coneixements de taxonomia i fins a una setmana de temps per aconseguir els resultats.

Així, segons detalla la investigadora, amb el microscopi òptic s'analitzen unes quatre mostres en quatre o cinc dies, mentre que gràcies a la biologia molecular -és a dir, a través de la seqüenciació de l'ADN-, es pot accelerar fins a 100 mostres en dos dies. El mètode permet actuar més ràpidament i eficient, a més de cobrir més territori. Amb tot, Giménez admet que a Catalunya no hi ha problemes de salut relacionats amb les algues tòxiques perquè "la feina de prevenció és molt bona" i compta amb programes de vigilància.

Foment a la mobilitat internacional

Els ajuts de TECNIOspring ofereixen suport econòmic a empreses i centres TECNIO per a la contractació d'investigadors sèniors durant dos anys que desenvoluparan projectes de recerca aplicada. La iniciativa està cofinançada per la Comissió Europea en el marc de les Marie Sklodowska-Curie Actions (COFUND) – H2020 per al període 2016-2021 i atorgarà en total 72 ajudes a investigadors de qualsevol nacionalitat. L'objectiu és promoure la transferència tecnològica a Catalunya al mateix temps que es promou la mobilitat de talent internacional, ja sigui per atreure professionals de tot el món a Catalunya o perquè catalans residents a l'exterior tornin a fer recerca aplicada al nostre país.