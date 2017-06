Subirats convoca un ple urgent per reclamar millores a la N-340 on es va produir un accident mortal dijous passat

L’Ajuntament de Subirats ha informat que a causa de l’accident mortal que hi va haver el dia 15 de juny a la N-340, amb la carretera BV-2428, s’ha convocat un Ple extraordinari i urgent per tal de demanar al Ministeri de Foment que faci rotondes als punts conflictius de la N-340 al seu pas per Subirats.

El tram de carretera que enllaça la BV-2428 i BP-2427 i la N-340, al terme municipal de Subirats, és una cruïlla d’especial perillositat, un fet es veu agreujat a la velocitat a la qual circulen els vehicles. La velocitat del tram està limitada a 60 km/h. Malgrat la limitació de velocitat, i degut al traçat de la via, els accessos des de les carreteres secundàries tenen poca visibilitat i per tot això, aquest tram presenta un cert grau de sinistralitat.

L’Ajuntament de Subirats des de l’any 2006, i de manera repetida, ha anat sol·licitant al Ministeri de Foment la construcció de dues rotondes per millorar la seguretat d’aquests punts i d’altres del municipi, tal i com es reflecteix en els següents antecedents:

01.03-2006. Petició al Ministeri de Foment de l’arranjament d’aquesta cruïlla, entre moltes altres millores en punts conflictius

05.12.2007. Acord de Junta de Govern de data 10.10.07, requerint la construcció de rotondes atès la perillositat de les interseccions.

03.06.2010. Petició als Serveis Centrals de la Direcció General de Carreteres sobre la preocupació de la intersecció de la N-340 i necessitat d’executar un projecte de rotonda.

11.02.2014. El Ple de la Corporació va aprovar una moció per demanar mesures i millorar la seguretat a la N-340 a Subirats.

18.09.2014. Reunió a Madrid a la Secretaria General d’Infraestructures, per tractar, entre d’altres, de la problemàtica a la N-340, amb l’assistència del Sr. Manuel Miño, Sr. Pere Macias, Sra. Dolors Montserrat, Sr. Ricard Font, Sr. Xavier Flores, Alcalde de Subirats, Sr. Pere Pons, i regidor d’urbanisme, Sr. Lluís Ràfols.

30.06.2015. Sol·licitud als Mossos d’Esquadra de la sinistralitat de diversos punts quilomètrics de la N-340.

03.02.2016. Acord de Junta de Govern Local referit a la petició dels veïns de construcció d’una rotonda a la N-340 en diversos punts. Es trasllada la petició al Ministeri de Foment.

31.10.2016. Contesta al Síndic de Greuges sobre la perillositat a la N-340, als efectes d’aportar arguments al Ministeri de Foment sobre la problemàtica de la N-340.

30.04.2017. Petició a la Subdelegació del Govern a Barcelona, de l’arranjament d’aquesta cruïlla, entre moltes altres millores en punts conflictius. S’adjunta proposta tècnica de rotonda elaborada pels Serveis Tècnics Municipals.

Amb aquests antecedents, el ple extraordinari expressarà el més sentit condol a la família de la víctima mortal de dijous passat, una veïna de Sant Pau d'Ordal i demanarà, amb caràcter d’urgència, una reunió amb Manuel Miño González, secretari general d’infraestructures del Ministeri de Foment, per fer-lo partícip de la gravetat d’aquesta situació.

Tanmateix, el ple instarà el Ministeri de Foment a realitzar l’estudi pertinent i les actuacions necessàries per la millora de la seguretat en el tram de carretera que enllaça la BV-2428 i BP-2427 amb la N-340.