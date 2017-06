El Garraf i l'Alt Penedès desplegaran una vintena de càmeres de videovigilància per detectar incendis forestals

La Mancomunitat Penedès-Garraf ampliarà el projecte de control dels boscos amb càmeres de videovigilància impulsat l'estiu passat per l'ADF (Agrupació de Defensa Forestal) de Subirats i l'estendrà ara al conjunt de les dues comarques. Els propers dies s'instal•laran 19 càmeres als punts més elevats de l'Alt Penedès i el Garraf per detectar qualsevol incendi forestal i agilitzar el temps de reacció, en una xarxa que controlaran els Bombers de la Generalitat i les ADF del territori. El projecte s'ha presentat aquest dimecres a la tarda als alcaldes de les dues comarques i té un cost de 20.000 euros, finançats a parts iguals entre la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. Al mateix temps, durant la trobada, els alcaldes han ratificat el protocol de cooperació en cas d'incendi, que l'any passat van impulsar 6 ajuntaments i que ara compta amb el suport dels 33 municipis.

La presidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Rosa Huguet, ha aplaudit la iniciativa que va tenir l'estiu passat l'ADF de Subirats, que va situar 6 càmeres de videovigilància al Castell de Subirats i a l'Ordal per tal d'agilitzar la detecció dels incendis forestals i optimitzar el temps de reacció, i ha destacat la importància d'ampliar-ne l'abast.

"Difícilment un Ajuntament sol pot suportar aquesta despesa, i un sol punt no dona servei", ha assenyalat, subratllant que calen "moltes càmeres", les quals s'ubicaran els propers dies als punts més elevats del territori. Huguet ha afegit que "la rapidesa ha de ser immediata", i ha avançat que la Mancomunitat i la Diputació no descarta finançar la instal•lació de més càmeres si es detecta que hi ha algun indret que queda descobert.

Unificar recursos per combatre els incendis

D'altra banda, aquest dilluns els 33 ajuntaments de la Mancomunitat Penedès-Garraf han ratificat el 'Protocol de cooperació municipal per emergència de foc' que l'estiu passat van posar en marxa Avinyonet, Canyelles, Castellet i la Gornal, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls i Olivella per tal de compartir recursos a l'hora de combatre un incendi.

Rosa Huguet ha recordat que al llarg de l'estiu passat va haver diversos ajuntaments que es van sumar a aquest document, de manera que finalment van ser 19 els municipis adherits. De cara a aquest estiu, s'hi han sumat tots els ajuntaments de l'Alt Penedès i el Garraf, multiplicant aixi els recursos a compartir en cas d'emergència en un any "d'especial complexitat" per la crescuda del sotabosc degut a les pluges dels últims mesos, segons ha destacat Huguet.

Al protocol, els ajuntaments acorden compartir els mecanismes d'emergència municipals i la maquinària de cada consistori, crear un pla d'informació preventiu a la població, crear circuits de coordinació entre els cossos de seguretat –especialment entre pobles limítrofs d'altres comarques-, crear un inventari de camins rurals i unificar la xarxa de voluntariat forestal.

La presentació de la xarxa de videovigilància i la ratificació del protocol de cooperació ha comptat aquest dilluns amb el diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer, que ha lloat les sinergies entre tots els municipis de l'Alt Penedès i el Garraf. En aquest sentit, ha assegurat que la Diputació procurarà replicar aquest model a altres territoris de la província.