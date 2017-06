Renfe reforça els trens de Rodalies amb motiu de la revetlla de Sant Joan

Rodalies de Catalunya incrementarà la seva oferta de transport amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Els reforços s’iniciaran la nit de divendres dia 23 per tal de facilitar el desplaçament per celebrar la revetlla i fins el dissabte dia 24 s’oferiran 10.500 places addicionals que ampliaran la capacitat habitual dels combois que enllacen amb les poblacions costeres del Garraf i de les localitats del Costa Barcelona. A més, també s’ha previst la circulació de cinc trens especials per tal d’atendre l’increment de passatgers.