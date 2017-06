L’Ajuntament del Vendrell calcula com reduir l’impacte al comerç durant l’ampliació de l’illa de vianants

L'Ajuntament del Vendrell està decidit a consolidar la vianalització de la carretera del Doctor Robert. Fa exactament un any, el consistori va iniciar una prova pilot que consistia a suprimir el trànsit de vehicles en aquesta via, tot i tenir l'oposició tèbia dels comerciants. El govern municipal ha inclòs en el pressupost d'enguany una partida per fer front a les obres de vianalització de la carretera del Doctor Robert, des del carrer Prat de la Riba, aquest inclòs, fins a la carretera de Valls, incloent-hi també el carrer del Nord.

Ahir es va presentar un esbós del projecte que a grans trets preveu eliminar pràcticament totes les voreres, incorporar jardineres, mobiliari urbà, jocs infantils i zones de càrrega i descàrrega. Però la gran novetat serà el canvi de direcció de circulació de molts carrers adjacents i que només els veïns podran accedir en vehicle a la zona controlada per un nou sistema de càmeres. Es tracta d'un projecte de força envergadura. De fet, el mateix regidor de Comerç, Kenneth Martínez, només a trobat una comparació semblant a la reforma del centre del Nucli Antic amb l'aplicació del Pla de Barris. Ara bé, la diferència és que llavors va haver-hi un enrenou considerable, perquè es van aplicar contribucions especials als veïns. "No sempre la història es repeteix", deia Martínez, alleugerat per un maldecap menys.

Aquestes obres tenen un cost estimat d'1,6 milions d'euros. D'aquesta quantitat la meitat serà aportada per Aigües de Tomoví que s'encarregarà d'arranjar tot el sistema de recollida d'aigües pluvials. La resta l'Ajuntament farà tot el possible per rebre alguna subvenció "però la realització no està supeditada a tenir subvenció o no. Perquè aquesta actuació ja es contempla realitzar-la amb recursos propis", apunta el regidor de Comerç. De moment el consistori vendrellenc no es veu en cor de posar una data d'inici de les obres "el procés no ha començat. Primer ha de venir la licitació", apunta el regidor.

El regidor d'Urbanisme, Josep Mercadé, acceptava que la consolidació de l'ampliació de l'illa de vinents de la vila, és una "assignatura pendent. Ens cal un paisatge urbà de qualitat". En aquest sentit, també s'expressava el regidor de Comerç, Kenneth Martínez, "hem de facilitar les coses perquè aquesta sigui una nova via comercial que contribueixi a generar oportunitats econòmiques i a consolidar la capitalitat comercial del Vendrell".

El problema és quan començar les obres. Si tot aquest procés de licitació i assignació de les obres dura més enllà de la tardor, el consistori es veurà obligat retardar les obres fins passada la campanya nadalenca. No afectar les vendes comercials és la clau, un cop el sector s’ha decidit a tirar endavant el projecte després d'un any de prova pilot satisfactòria.