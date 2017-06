Vilafranca adequarà un tram sobre la llosa com aparcament

S’adequarà un tram sobre la llosa tocant al c/ Comerç com aparcament. EIX

La propera setmana s’iniciaran els treballs d’adequació provisional d'un tram de la llosa de cobriment del ferrocarril com a aparcament. Concretament, es tracta d’un tram tocant al c/ Comerç, entre el c/ Santa Digna i la passarel·la d’accés a l’estació de tren des del c/ Comerç.

La superfície de l’actuació és d’aproximadament 1.300m2 i la capacitat serà per 50 vehicles + 1 plaça adaptada.

Els treballs consistiran habilitar un accés i una sortida a la nova zona d’aparcament. També s’habilitarà un accés per vianants. Es tancarà tot el perímetre que es vol adequar, es marcaran les places en el paviment i es senyalitzarà, tant amb pintura, com amb senyalització vertical.

Es preveu un termini d’execució de l’obra de dues setmanes aproximadament.

Aquest aparcament compensarà les places que es perdran amb les obres d’urbanització que s’iniciaran properament en un nou tram de la llosa entre el c/ Camp del Cellerot i el c/ Santa Digna.