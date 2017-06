Veïns de Sant Pau d'Ordal preparen mobilitzacions per a reclamar dues rotondes a la N-340

Un grup de veïns de Sant Pau d'Ordal s'ha reunit avui després d'una crida feta a través de les xarxes socials a l'encreuament de la N-340 amb la carretera BP-2427 que comunica amb Sant Sadurní d'Anoia per estudiar properes mobilitzacions de protesta per a reclamar la construcció de dues rotondes tant en aquest encreuament com en el de la mateixa N-340 amb la BP-2428 que porta fins Sant Pau d'Ordal.

En aquesta segona intersecció de la N-340 amb la BP-2428 es va produir la passada setmana un greu accident en el que va morir una veïna de Sant Pau d'Ordal. L'accident ha fet vessar el got de la paciència dels veïns del poble que porten molts anys reclamant aquestes rotondes sense que hi hagi una resposta positiva per part de Foment.

La reunió d'avui és el punt de partida de les reivindicacions i, de fet, la propera setmana hi haurà una segona presa de contacte ja més formal a Sant Pau d'Ordal en la que es començaran a definir les accions a realitzar. Ramon Carbonell, portaveu dels veïns, ha explicat que “hem fet aquesta primera reunió al voral de la mateixa carretera com a acte simbòlic i de record a la veïna morta i també per posar damunt de la taula el greu problema que patim”.

Tallar la carretera?

Entre les idees que han aportat els presents a la cita d'avui destaca la de tallar la carretera N-340 al seu pas per la zona dels dos encreuaments o desplaçar-se fins la delegació de Foment a Barcelona per a manifestar-se per a reivindicar l'actuació. Els veïns són conscients que tallar la carretera comportaria importants maldecaps pels conductors, però admeten que és una manera sorollosa de fer arribar la seva queixa el més lluny possible.

Foment té redactat des de fa més de deu anys un projecte per a construir una gran rotonda que eliminaria les dues interseccions, però mai hi ha destinat una partida econòmica específica per a executar-lo. Els veïns creuen que Foment els hi està prenent el pèl i que cal mobilitzar-se.

L'Ajuntament de Subirats (municipi del que forma part Sant Pau d'Ordal) va aprovar el passat dilluns una moció d'urgència en la que s'insta a Foment a accelerar el projecte de construcció de les rotondes. La moció va ser aprovada amb el vot favorable de tots els partits municipals.