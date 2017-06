L’ACA destina més de 42.000 euros en actuacions de manteniment per prevenir incendis forestals prop dels embassaments

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat un contracte per valor de més de 42.000 euros amb l’objectiu de dur a terme una sèrie d’actuacions de manteniment per prevenir possibles incendis forestals prop d’embassaments que gestiona. A més de les intervencions ja finalitzades en les preses de Darnius Boadella, Foix, Siurana i Colomers, la resta d’accions es realitzaran a la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç. Els treballs es concentraran en adequar la vegetació existent a les carreteres i camins d’accés a les esmentades.

Aquestes actuacions s’estan duent a terme durant l’inici d’estiu i tenen l’objectiu de reduir riscos per incendi mitjançant la propagació en les zones on s’ubiquen aquests embassaments. També es pretén garantir en tot moment l’accessibilitat a les infraestructures de regulació i control, tot vetllant per la seguretat de les persones i els béns.