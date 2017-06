Activada l'alerta del pla Infocat per risc d'incendi derivat de l'onada de calor i les activitats de la revetlla

Protecció Civil ha activat aquest divendres al migdia l'alerta del pla INFOCAT pel risc d'incendi forestal a tot el territori derivat de l'onada de calor i les activitats de la revetlla. Davant d'aquesta situació, ha demanat a tots els municipis catalans que elaborin bans municipals que recordin la prohibició de llençar coets i qualsevol pirotècnia que s'enlairi amb foc a menys de 500 metres de zona forestal i l'ampliïn també a les zones que quedin a menys de 500 metres de qualsevol zona agrícola i de parcel·les no urbanitzades amb vegetació. A més, també ha reclamat als municipis que prohibeixin l'enlairament de fanalets amb flama i els ha recomanat restringir el llançament de petards i pirotècnia a les zones habilitades per a encendre fogueres on ja hi ha mesures preventives.

Protecció Civil també ha especificat que cal buidar de manera preventiva els contenidors de residus que es trobin propers a zona forestal, agrícola i parcel·les no urbanitzades, ja que la seva ignició és la principal causa de trucades al telèfon d'emergències 112 durant la nit de Sant Joan.

En aquest sentit, es demana a la ciutadania que s'informi dels bans amb possibles prohibicions que pugui emetre el municipi on passi la revetlla per complir de forma estricta les restriccions que puguin incloure. Igualment, es fa una crida a col·laborar evitant qualsevol situació de risc com llençar burilles, encara que semblin apagades, des dels vehicles en els desplaçaments per evitar ignicions que poden provocar incendis forestals.

La coincidència de l'episodi de calor, juntament amb el risc d'incendi i la revetlla de Sant Joan, fan necessari prendre totes les mesures preventives necessàries i tenir a punt els dispositius tant humans com materials per fer front a qualsevol emergència greu.

La decisió de posar en alerta el pla i les mesures sol·licitades als municipis s'han pres aquest divendres al migdia a la reunió del Comitè Tècnic, dirigit pel director de Protecció Civil, Joan Delort, i amb presència de comandaments de tots els cossos operatius.

Paral·lelament, cal recordar que Protecció Civil de la Generalitat manté l'Alerta del Pla PROCICAT per Onada de Calor, un episodi que es mantindrà el cap de setmana. Per la seva banda, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) també ha posat en fase 2 d'alerta el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).

Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen la possibilitat que se superi el llindar de temperatures extremes per aquesta època de l'any a molts punts de Catalunya. La superació de temperatures extremes afectarà principalment les comarques de l'interior de Catalunya i especialment Ponent. El pic de calor es produirà aquest divendres coincidint amb la revetlla de Sant Joan i les nits seran de caràcter tropical, amb temperatures mínimes superiors a 20 graus en molts llocs, especialment a Ponent i Litoral.