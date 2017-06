El Vendrell recull més d'un miler de propostes d’usos per al futur Parc del Botafoc

L’Ajuntament del Vendrell ha valorat de forma molt positiva el desenvolupament del procés participatiu que es va dur a terme el mes de març per recollir propostes d’usos per al futur Parc del Botafoc. Aquest es va fer mitjançant una enquesta, amb tres canals de resposta: la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell, en paper durant els divendres de mercat i les sessions informatives i per tauleta, contestant una enquestadora a peu de carrer.



El procés, dut a terme per la regidoria de Participació Ciutadana, va comptar amb la participació de 924 persones: d’una banda, 888 van ser majors de 13 anys i ho van fer contestant l’enquesta; i d’altra banda també hi van haver 36 nens i nenes, de fins a 12 anys, que van presentar propostes per al parc en el marc d’una jornada lúdica i solidària que es va fer el 25 de març.



Des d’aquesta setmana els resultats detallats de l’enquesta es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell, en concret, a l’apartat de Participació Ciutadana: http://www.elvendrell.net/processos-participatius/botafoc. El regidor de l’àrea, Ferran Trillas, ha valorat positivament l’alta participació d’aquest procés, i l’estreta col·laboració amb altres regidories com les de Territori, Promoció Econòmica i Educació.



El compromís del govern és el d’estudiar les propostes més valorades en aquest procés en els òrgans competents per a la presa de decisions per al desenvolupament del Parc, com el Ple, per incorporar els resultats al projecte de l’EDUSI. I és que la voluntat de l’Ajuntament del Vendrell és reurbanitzar i equipar la zona del futur parc del Botafoc gràcies a la subvenció de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI), cofinançat amb fons europeus i per a la qual s’ha presentat, fins al moment, a dues convocatòries i pel què seguirà apostant en una tercera.



En concret, les preguntes de l’enquesta es dividien en tres apartats: els que feien referència a l'esport i la salut, els de la cultura i oci i els referents als serveis. Els tres blocs proposaven elements concrets que els participants havien de valorar de l’1 al 5. Al final de cada apartat els participants podien afegir noves propostes, així com la seva valoració.



Pel què fa a les propostes d’esport i salut, les més ben valorades pels participants de l’enquesta han estat la creació d’itineraris saludables, un parc de salut i un carril bici. Les noves aportacions en aquest àmbit han prioritzat la instal·lació d’arbrat i zones verdes; elements d’escalada i un rocòdrom; àrees de descans i ombres per a relax, i aparcament.



Del grup de propostes de cultura i oci, les que han rebut major puntuació han estat els espais infantils, la creació d’un espai descobert polivalent per a acollir puntualment festes, concerts, etc i la creació de zones de recreació d’espècies i construccions autòctones de pedra seca. Pel què fa a les noves aportacions d’aquest eix, les més mencionades van ser que el parc disposés d’un escenari, carpa o auditori exterior, així com també d’una zona d’aparcament.



Del grup de les propostes de serveis, les més valorades van ser la instal·lació de bancs i papereres, sanitaris públics i xarxa wifi. En aquest apartat de l’enquesta, les noves aportacions també van destacar la necessitat de que el parc disposi d’aparcament, font per beure i una zona de pícnic.