Facua denuncia Airbnb per no verificar la propietat dels habitatges que ofereix

Facua-Consumidors en Acció ha denunciat Airbnb a les autoritats de Consum i l'Agència Catalana de l'Habitatge per no verificar la propietat dels habitatges que ofereix a la seva plataforma. En un comunicat, l'entitat considera "inadmissible" que Airbnb no faci "ni una mínima comprovació" de la identitat dels usuaris que obren un perfil a la pàgina ni "verifiqui que els amfitrions disposin de legitimitat per llogar a tercers els habitatges que anuncien a la web". Facua ha fet aquesta denúncia després dels casos sorgits en els darrers dies de propietaris que han vist com llogaters que han arrendat els seus pisos els destinaven sense permís a rellogar-los a turistes.

El primer cas conegut va sorgir la setmana passada en un reportatge de 'La Vanguardia', quan una dona va descobrir que el seu pis s'oferia per Internet a turistes que pagaven entre 200 i 230 euros la nit sense que lla ho sabés i que quan va acudir a Airbnb, la plataforma va argumentar que no hi podia fer res perquè només era una "intermediària".

En els primers casos que van transcendir, el 'modus operandi' és sempre és el mateix: un home d'origen xilè i rus diu ser un assessor financer que arribava a la ciutat per passar-hi uns mesos i llogava els pisos directament als seus propietaris per després oferir-los a Airbnb.