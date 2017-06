Ordenen l'enderroc d'un immoble que formava part de l'antiga muralla de Vilanova

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge, ha determinat ordre d'execució de la segona planta de l'edifici situat a la Plaça Llarga cantonada carrer de Josep Freixes. Després de la inspecció realitzada durant aquest matí per part dels tècnics municipals de la Regidoria a l'interior de l'edifici s'ha constatat l'estat greu del mateix, ja que presenta un esfondrament parcial com a resultat de la retirada del cobert que estava en mal estat. Aquest fet ha afectat una de les parets laterals de façana.

Davant d'un possible risc d'esfondrament, els tècnics municipals han disposat delimitar un entorn de protecció a la via pública i s'ha procedit a signar l'ordre d'execució per procedir a l'estabilitat i seguretat de l'edifici. Així mateix, es procedirà a realitzar l'enderroc de les façanes de la segona planta que, per la informació que consta seria un afegit posterior i, és la que presenta perill. S'ha decidit mantenir la planta baixa i primera planta, establint un forjat per impedir l'entrada d'aigües i garantir l'estabilitat per no perdre aquest element, procedint a mantenir la resta del volum.

Va ser divendres 23 de juny que els Serveis Tècnics municipals van rebre notificació sobre la situació de l'edifici i des d'aleshores han estat a disposició de la propietat amb qui es treballarà per fer el projecte de rehabilitació. Hi ha alguns indicis que apunten que l'edifici formava part de l'antiga muralla de la ciutat, tot i que aquest darrer terme no ha estat provat i, actualment no està contemplat com a edifici catalogat en el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú.