La CUP denuncia a la Fiscalia "presumptes delictes urbanístics i de prevaricació" a les caves Jaume Serra

La CUP de Vilanova i la Geltrú ha presentat avui a la fiscalia documents relacionats amb les obres i la requalificació de terrenys de les caves Jaume Serra (actualment propietat del grup García Carrión) per tal que investigui diversos presumptes casos de delicte urbanístic i prevaricació ocorreguts des de l'any 2011.

L’empresa J. García Carrión S.A. va sol·licitar, l’any 2013, la modificació del pla general per requalificar una superfície de la seva propietat, ubicada en sòl no urbanitzable, com a clau 18 (zona de sòl de valor agrícola). La finca en qüestió estava qualificada com a clau 20 (zones d’afecció i servituds). La requalificació tenia per objecte poder ampliar les instal·lacions i construir tres edificis soterrats que funcionarien com a magatzem.

Segons la CUP, prèviament a la requalificació, l'empresa havia desviat un torrent (anomenat Torrent d'en Parellada) sense la preceptiva llicència municipal. "Aquest fet contradiu la legislació urbanística, però l'Ajuntament no va obrir cap expedient sancionador, la qual cosa constitueix un presumpte cas de prevaricació per omissió", segons denuncia la CUP. Dos dels edificis s'havien construït amb llicència municipal tot i que envaïen zones d'afectació i servituds (clau 20 del pla general), on legalment no es podia construir. En aquest cas, va ser l'Ajuntament, qui presumptament va infringir la legislació atorgant llicència d'obres en terrenys on no es podia construir. Finalment, l'últim dels edificis es va construir presumptament sense llicència municipal. I tampoc no es va obrir cap expedient sancionador, remarca la CUP.

Després d'aquests fets, l'Ajuntament va informar favorablement de l'aprovació inicial de la modificació del pla general i de la requalificació dels terrenys, tot i que tenia coneixement de les infraccions comeses.

Per a la CUP és "particularment sorprenent el fet que, durant la tramitació de la modificació del pla general, la Generalitat de Catalunya va alertar l'Ajuntament que entre el 2009 i el 2013 l'empresa havia realitzat una sèrie de moviments de terres per a l'ampliació de les caves, reconeixent així que els edificis soterrats s'havien construït. Tot i així, tant la Generalitat com l'Ajuntament van informar favorablement de la modificació". D'acord amb la llei, quan es produeixen infraccions d'aquest tipus (construcció sense llicència, invasió de zones de servituds, etc) cal sancionar el propietari dels terrenys. En aquest cas, però, no es va sancionar l'empresa, i es va procedir a requalificar els terrenys per legalitzar una situació presumptament il·legal.

La CUP ha posat a disposició de la fiscalia tota la informació de què disposa del cas per tal que investigui si s'han produït, efectivament, delictes urbanístics i/o de prevaricació per part de l'empresa, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Generalitat de Catalunya.

La versió del govern de la situació urbanística de la finca El Padruell

El Govern municipal, després de conèixer la decisió del Grup municipal de la CUP d'informar la fiscalia de Vilanova de l'acord unànime del Consistori l'any 2015, ha manifestat la plena disposició a lliurar tota la documentació i informació que la fiscalia sol·liciti a l'ens municipal.

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d'abril de 2015 va aprovar inicialment per unanimitat la modificació puntual del Pla General d'Ordenació per requalificar una superfície com a clau 18 (sòl no urbanitzable), zona de sòl de valor agrícola, a la finca El Padruell, de Vilanova i la Geltrú.

Amb aquest acord favorable de la totalitat del Consistori vilanoví de l'anterior mandat, inclòs el Grup municipal de la CUP, hi havia la voluntat de fer possible l'elaboració d'un Pla Especial que regularitzés l'activitat de les caves i la situació en que es trobava aquesta finca en sòl agrícola, qualificada en part, com a clau 20 ( zona d'afectació i servitud), adequant el planejament urbanístic a la realitat del territori, ja que sobretot després de la construcció de l'autopista C-32, va fer desaparèixer un ramal del Torrent d'en Parellada.

Actualment, després de l'aprovació inicial unànime del Consistori l'any 2015 d'aquesta modificació puntual del Pla General, s'està treballant sobre l'aprovació provisional conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. Un cop es tramiti, correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme la seva aprovació definitiva, moment en que seria possible elaborar el Pla Especial d'aquest sector que ordeni i reguli l'activitat vitivinícola. Cal recordar a més a més, que l'aprovació inicial de la modificació del Pla General, va comptar amb tots els informes favorables, especialment mediambientals i de l'Agència Catalana de l'Aigua.