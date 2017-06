El govern de Vilanova preveu acabar la planificació de l'Eixample Nord l'any vinent

El govern de Vilanova confia finalitzar la planificació urbanística de l'Eixample Nord l'any vinent, amb la previsió d'aconseguir l'aprovació provisional enguany, i la definitiva, que haurà d'anar a càrrec de la Generalitat, el 2018. Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet, durant una entrevista realitzada aquest dilluns per Eix Diari. Segons Llobet, fins ara tots els informes de la Generalitat sobre el projecte han estat positius. El regidor destaca que abans de l'aprovació provisional caldrà "incorporar les esmenes que s'ajusten als objectius de l'Eixample Nord per adequar-lo als nous temps", en referència a la provisió de terreny per a equipaments i per a activitat comercial a la zona, i la divisió dels terrenys en tres sectors. Llobet assegura que aquest mandat no començaran les obres, però no descarta la possibilitat que comencin al proper. "Dependrà de les necessitats", assegura.

Un desenvolupament progressiu

"Aquest és un sector molt gran de 105 hectàrees, no té sentit desenvolupar-lo de forma íntegra. Volem fer-lo viable, s'hauria de modificar els paràmetres i desprogramar tot allò que la ciutat no necessita", assegura el responsable d'Urbanisme. Llobet fa referència a la divisió de l'Eixample Nord en tres sectors enlloc d'un, com estava previst al pla general, i al fet que el primer sector que s'hauria de desenvolupar, de més de 30 hectàrees, també es pugui dividir "en polígons més petits". "No necessitem llançar sòl en una magnitud com aquesta", diu Llobet, que apunta a la necessitat de "garantir l'equilibri entre habitatge i activitat".

El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient assegura que l'inici de les obres a l'Eixample Nord estarà vinculada a la necessitat de sòl. "Si la ciutat necessita en algun moment fer alguna operació vinculada al sòl per a activitat econòmica podem establir algun polígon que doni sortida a aquesta necessitat, de la mateixa manera que si necessitem obtenir sòl per a algun equipament important es poden establir els mecanismes de gestió per obtenir aquestes finques", diu. Llobet es mostra convençut que encara que no existissin els convenis de platja Llarga -que, en cas que no s'urbanitzés l'Eixample Nord, obligarien l'Ajuntament a indemnitzar l'Incasòl amb prop de 60 milions d'euros arran la permuta realitzada l'any 2009 per salvar l'espai natural- la planificació de l'Eixample Nord s'estaria fent ara. "Crec que per necessitat l'estaríem planejant, són 105 hectàrees que ens obliga a redefinir-les. Tenim un dèficit molt important en sòl per a activitat econòmica i per a aquipaments", sosté Llobet. El regidor assegura que el pas següent serà la redacció d'un nou pla general d'ordenació urbanística municipal, amb el que es podrà "protegir de manera definitiva la Platja Llarga, que encara és sòl urbà".

Regeneració de Cap de Creu

Els propers mesos, l'Ajuntament també treballarà en la millora de la zona afectada pel PERI Cap de Creu, on durant anys no han pogut realitzar-se ni obres de gran rehabilitació ni de nova construcció. Després d'haver concedit a finals de maig la primera llicència d'obres arran la desafectació de la zona del planejament que preveia obrir la rambla Samà, Llobet espera veure "un procés de regeneració del barri mica a mica". "Ja hi ha llicències concedides per començar aquesta regeneració" així com "un pla de millora al nord del sector, al voltant de la plaça Cap de Creu, que ajudarà a tenir equipaments, i on haurà un aparcament". "Esperem que millori la seva fesomia", assegura.

En l'àmbit de l'activitat comercial, l'Ajuntament projecta impulsar el polígon Masia d'en Barreres, un projecte que "ajudaria que els cinemes Lauren puguin reflotar". Segons Llobet, es tracta d'un polígon estratègic a l'entrada de la ciutat" on l'objectiu és "facilitar l'ús comercial" a través d'un "parc molt urbà".

Qualitat de l'aire òptima a la zona residencial Les Llunes

Pel que fa al conflicte entre l'empresa Componentes Vilanova i els veïns de la zona residencial Les Llunes, Gerard Llobet destaca que ara per ara "l'empresa està complint els requeriments de la Generalitat" i recorda que "l'Ajuntament té només la competència del soroll". El regidor assegura que les darreres dades de la Generalitat mostren que la qualitat de l'aire "està dins els paràmetres", fet que suposa "una certa tranquil·litat". "Per assegurar-nos que aquestes emissions estan dins de normativa i no tenen afectació, farem un segon estudi a través de la UPC i amb la col·laboració dels veïns, que esperem que ens confirmi que la qualitat de l'aire és positiva". Llobet, però, reconeix que el fet que els estudis mostrin uns bons resultats "no treu que hi hagi episodis de contaminació i que la fàbrica tingui problemes de funcionament al dia a dia". "Tot això ho anem acreditant per fer-li arribar a la Generalitat", diu el regidor.