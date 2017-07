El Garraf i el Baix Penedès reclamen mesures urgents per reduir els costos dels peatges de la C-32

Les presidentes dels consells comarcals del Garraf i del Baix Penedès, Glòria Garcia i Eva Serramià, han anunciat aquest divendres que han encarregat la realització d'un estudi per a conèixer l'impacte que tenen els peatges de l'autopista C-32 en el teixit econòmic i social de les dues comarques. El treball, que estarà enllestit a principis de l'any que ve, també inclourà propostes per a reduir els costos tant del peatge de Vallcarca com del de Cubelles.

L'anunci ha arribat abans de l'inici de la reunió de la Taula de Mobilitat del Baix Penedès i aprofitant la visita al Vendrell del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull que ha presidit la reunió. Eva Serramià ha explicat que “no proposem la gratuitat de la C-32, però sí que volem mesures per a reduir els exagerats costos que té aquesta infraestructura per als veïns de les nostres comarques”.

Garcia i Serramià han tornat a recordar que la C-32 té un cost de 14 euros pels residents al Garraf (7 euros per anar i 7 euros per tornar del peatge de Vallcarca) i de 20 euros per als del Baix Penedès (10 euros per anar i 10 euros per tornar dels peatges sumats de Vallcarca i Cubelles). Garcia ha assenyalat que “en el moment de la seva posada en marxa, la C-32 va ser un pas endavant per al Garraf i el Baix Penedès, però en l'actualitat s'ha convertit en un càstig. L'estudi que hem encarregat també ens servirà per a saber quines conseqüències tenen els peatges en la nostra economia”.

Implantació de la vinyeta

El projecte d'implantació de la vinyeta que proposa la Generalitat és vista amb bons ulls per les dues presidentes comarcals que ho consideren com una opció a tenir en compte en el llistat de propostes que estan actualment damunt de la taula. Precisament, el conseller Josep Rull ha defensat durant la reunió de la Taula de la Mobilitat aquest projecte que, de moment, no compta amb el suport del Govern central. Per Rull, la vinyeta és un instrument adeqüat per a posar fi a la problemàtica dels peatges no només a la C-32 sino al conjunt de la xarxa viària catalana.

Eva Serramià i Glòria Garcia han aprofitat també per a defensar “les demandes que ens fan constantment els alcaldes dels municipis costaners al respecte dels peatges de la C-32. La preocupació per la pèrdua de competitivitat dels seus pobles i ciutats degut als costos de l'autopista està molt present en el seu dia a dia i, en especial, en el periode d'estiu en el que ens trobem”.