Font-rubí, Olèrdola i Olivella impulsen campanyes de foment de l’autocompostatge

Els ajuntaments de Font-rubí, Olèrdola i Olivella han impulsat campanyes de foment de l’autocompostatge conjuntament amb la Mancomunitat Penedès Garraf.



Els residus orgànics representen el 36% del total de la brossa que es genera anualment, i cada vegada són més els ajuntaments que opten per promoure l’autocompostatge com una fórmula per gestionar aquesta fracció dels residus municipals. En aquest sentit, la Mancomunitat Penedès Garraf fa anys que realitza campanyes d’implantació de l’autocompostatge en diferents municipis de l’Alt Penedès i el Garraf.



Autocompostar suposa aprofitar a la pròpia llar, les restes de la cuina i les restes vegetals del jardí per fabricar, a través del procés de compostatge, un adob natural que pot ser utilitzat com a fertilitzant orgànic a les plantes, a l’hort o al jardí. Les diferents campanyes s’han desenvolupat d’abril a juny adreçant-se a les llars d’aquests municipis que disposen d’un espai exterior (jardí o hort) per ubicar el compostador directament al terra. Al llarg d’aquests mesos, s’ha fet difusió del sistema entre el veïnat i s’han realitzat un total de 5 tallers formatius que han permès incorporar 75 noves llars a la xarxa de compostaries de l’Alt Penedès i el Garraf. El programa inclou la cessió d’un compostador de 420 litres, un remenador-airejador, un manual de compostatge i un servei d’assessorament i seguiment tot l’any a càrrec de l’equip del Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat.



El sistema de compostatge casolà permet reduir la quantitat de residus a recollir, transportar i tractar, disminuint així l’impacte sobre l’entorn i les emissions contaminants. Alhora, és una manera sostenible de gestionar els residus orgànics en el mateix punt on es generen i tancar el cicle de la matèria, ja que un residu es tranforma en un recurs, un adob d’alt valor ecològic, i serveix per retornar al sòl els nutrients orgànics que prèviament s’han extret.