La Federació ADF Penedès Garraf millora el seu equipament per combatre els incendis forestals

L'agrupació de defensa forestal ha incrementat el seu nivell de gestió dels incendis a partir de diverses renovacions del material del qual disposen per tal de realitzar una tasca més efectiva centrant-se en la localització dels voluntaris i dels recursos disponibles

La Federació ja disposava del vehicle punt de trànsit, que es troba establert en aquest punt en el moment d'apaivagar un incendi forestal. És el punt de recepció de vehicles i on es gestionen els recursos a l'hora que els voluntaris s'enfrontin a les flames. Aquest vehicle es troba a disposició de l'ADF Penedès Garraf des de fa tres anys i s'hi han fet progressives modificacions en aquest temps, però no ha estat fins ara que l'associació ha incorporat noves eines per desenvolupar la seva tasca.

Aquest matí la Federació ha presentat les seves noves incorporacions a l'espai forestal de "La Muntanyeta" a Moja (Olèrdola). Entre aquestes es troba un nou programa informàtic, el programa de gestió GEPT, que té l'objectiu de localitzar els voluntaris de l'ADF en una situació d'incendi forestal per tal de poder gestionar millor les seves funcions, tenint-ne controlats també els vehicles a partir dels mateixos voluntaris. Consisteix en una aplicació de telèfon a la qual s'han de connectar els voluntaris en aquesta situació i aquesta connexió es reflecteix a l'ordinador principal. També permet altres funcions com enregistrar l'historial dels voluntaris i el seu posicionament, localitzar el material disponible i enviar missatges interns; contribuint amb aquestes tasques a que es gestionin molt millor els recursos disponibles.

Una altra de les millores que s'han presentat és un nou remolc que permet transportar tot el material necessari pel muntatge de l'Emplaçament de punt de trànsit, ja que fins al moment tot el material es duia al vehicle punt de trànsit i no era suficient. A partir d'ara, però, els voluntaris podran "separar els espais de treball", tal com afirma Xavier Ortiz, voluntari responsable del GEPT.

A més, fa un any i mig que la federació disposa de dotze càmeres a temps real localitzades diverses zones com Subirats i Avinyonet, entre d'altres. Però a finals de juliol la Fundació ADF Penedès Garraf té previst ampliar aquest recurs disposant-ne d'un total de dinou a tot el Penedès i el Garraf, les quals ja estan en procés d'instal·lació.