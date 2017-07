Arrangen el camí d'accés a la urbantizació Els Vinyals de Sant Pere de Ribes

Aquest dilluns 3 de juliol han començat les obres de millora del camí d’accés a la urbanització Els Vinyals que s’allargaran com a màxim fins al 31 d’agost. Les actuacions que es duran a terme consisteixen en fer reparacions al paviment asfàltic en els trams on es troba malmès i renovar l’asfalt en d’altres més degradats.

Mentre es facin els treballs es produiran diversos talls de circulació de vehicles des de la cruïlla amb el Camí del Montgròs fins a l’entrada dels Vinyals que es comunicaran als veïns i veïnes de les masies i habitatges del sector i a la població en general. Durant el període de les obres també es penjaran cartells informatius amb una antelació mínima de 48 hores als dos extrems del camí, informant i senyalitzant degudament el tall del vial que s’hagi de fer.

La primera de les afectacions es produirà del dimecres 5 al divendres 7 de juliol des de la cruïlla del camí a l’alçada de La Masieta fins a Can Ramonet. La via alternativa de pas en aquests casos serà l’altre pista que passa per la masia de Can Sidro. És molt important que es respectin les senyalitzacions i els talls de camí per evitar incidències.