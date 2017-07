La rotonda de Can Codorniu serà una realitat la primavera del 2018

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la licitació de les obres per a construir la rotonda a la carretera BV-2244, a l'encreuament entre el cementiri i Can Codorniu. Aquesta actuació tindrà un cost d'uns 400 mil euros que assumirà la Generalitat en la seva totalitat. L'obra s´emmarca en un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, s´iniciarà a finals d´any i tindrà un termini d´execució de quatre mesos.

Aquesta rotonda llargament reivindicada pel municipi permetrà millorar la seguretat i la regulació del trànsit en una intersecció molt perillosa, que no disposa de carril central per facilitar els girs a l´esquerra. La rotonda que es construirà comptarà amb un diàmetre exterior de 35 metres i en l'actuació s'inclourà, entre d'altres, la instal·lació d'enllumenat, nova senyalització, abalisament i barreres de seguretat.

També comptarà amb un voral interior i una vorera al lateral de la calçada que donarà continuïtat a l'itinerari dels vianants que diàriament creuen el cinturó de ronda. Aquesta va ser una de les principals demandes que va traslladar l'Ajuntament als responsables de la Generalitat per tal que la rotonda no només tingués en compte els vehicles que hi circulen si no també les desenes de veïns i veïnes i usuaris que passen cada dia a peu per aquest punt.