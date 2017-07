Draguen el port de Vilanova per millorar el calat d'accés

L’empresa pública Ports de la Generalitat iniciarà demà divendres, 7 de juliol, el dragatge de la bocana i del canal d’accés del port de Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu de recuperar el calat de set metres de profunditat per millorar la funcionalitat del port i afavorir la maniobrabilitat dels vaixells. Les obres tindran un cost de 168.000 euros i un termini d’execució de quinze dies.



El calat de l’accés disminueix progressivament a causa de la sorra que aporta la pròpia dinàmica del litoral, això fa que periòdicament s’hagin de fer dragatges per recuperar el calat, l’últim es va fer l’any 2014.



Dragatge



El projecte consisteix en dragar la bocana del port i el canal d’entrada que se situa al voltant de la bocana del port, entre els morros de llevant i de ponent. El dragatge es farà pel mètode de succió i el dipòsit de la sorra es farà amb una embarcació que porta incorporada una bodega on es posa la sorra extreta. Quan l’embarcació arriba a la zona prevista per a l’abocament, la bodega s’obre per sota i la sorra queda dipositada en el seu lloc. El volum de sorra a dragar serà de 40.000 metres cúbics de sorres aportades per la dinàmica del litoral.



L’actuació està controlada per una empresa especialitzada que executarà el Pla de vigilància ambiental de l’obra i, a més, farà un seguiment detallat de les tasques d’abocament de les sorres en les zones previstes en el projecte d’obra. Segons aquest Pla la sorra extreta del port es dipositarà a la platja submergida, al davant de la platja Llarga, amb l‘objectiu de regenerar i estabilitzar la sorra del sector costaner.



El projecte del dragatge de l’accés al port de Vilanova s’inicia un cop s’ha disposat de tots els informes favorables dels organismes implicats.