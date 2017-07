Comencen a recollir firmes per reclamar les rotondes de la N-340 a Subirats

La plataforma de veïns de Subirats que demana la construcció de dues rotondes a la N-340 al seu pas pel municipi ha començat a mobilitzar-se. El primer pas que ja està en marxa consisteix en recollir firmes per a reclamar aquesta actuació que porta damunt de la taula des de fa deu anys, però que mai s'ha arribat a executar. El Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal, la piscina de l'Ordal i l'Ajuntament de Subirats són els tres llocs on es pot signar la petició.

Un nombrós grup de veïns es va aplegar divendres al voral de la mateixa N-340 per a fer visible el malestar del municipi amb aquesta problemàtica. Va ser la primera protesta formal organitzada per la plataforma que s'ha consituit amb només de dies just després del darrer accident mortal en aquest punt del traçat. Els assistents van desplegar una antiga pancarta que ja es va fer servir fa deu anys en les primeres mobilitzacions. També van exposar retalls de premsa de fa deu anys en els que s'explicava la problemàtica encara pendent de solucionar-se.

El portaveu dels veïns, Ramon Carbonell, va assenyalar que “estem cansats d'esperar i que ningú faci res. Som conscients que hi torna a haver un compromís per part de Foment de tirar endavant el projecte, però el que no permetrem és que hi hagi més fotografies entre alcaldes i ministre i que, més enllà d'això, tot torni a quedar aturat. Volem fets i no pas paraules”.

La recollida de firmes és un primer pas en el pla d'actuació que vol dur a terme la plataforma. De cara al futur immediat no es descarta prendre mesures més dràstiques si no hi ha respostes fermes per part de les instituions, mesures que podrien incloure la col.locació d'un peatge informatiu a la N-340 o, fins i tot, el tall de la carretera.