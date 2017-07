S'aprova la reforma i ampliació del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del Penedès

En el darrer ple de la Mancomunitat Penedès Garraf s’ha pres l’acord unànime d’aprovar inicialment el projecte de reforma i ampliació del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) amb l’objectiu de millorar les condicions d’estada dels animals residents. L’acord ha estat pres per unanimitat. Tot i que les obres estan previstes en dues fases, amb l’aprovació s’inicia el període d’exposició pública que permetrà licitar les obres i fer que el projecte sigui una realitat abans no acabi l’any.

Segons Cisco de la Cruz, president de l’àrea del CAAD, “el disseny actual del centre fa que les gàbies de gats estiguin enmig de les gàbies dels gossos i això genera situacions molt estressants per als gats que hi són”. Així mateix, Cisco de la Cruz explica que “després de l’ampliació dels patis d’esbarjo per a gossos, hem treballat per a millorar també les condicions d’estada dels gats”.

En la primera fase es remodelaran els patis existents i es crearà una zona específica per a gats diferenciada de les gàbies dels gossos. La zona disposarà de 4 gateres de grans dimensions per als exemplars en adopció i de 3 gateres més reduïdes per a la gestió i estada temporal dels gats de carrer provinents de les colònies dels municipis adherits al servei.

Com a resultat de les obres, es redistribuirà la ubicació d’algunes estances existents i s’augmentarà lleugerament la superfície construïda, tot i que no s’amplia la capacitat d’acollida del centre. Al tractar-se d’una reforma s’utilitzarà el mateix sistema constructiu emprat fins ara a les instal·lacions i s’introduiran altres millores per aconseguir un funcionament més operatiu en el centre.

La segona fase d’obres contempla realitzar canvis en la distribució de la zona d’atenció al públic i de treball intern del centre. Les dues fases de l’obra tenen un pressupost inicial de quasi 99.000 euros.