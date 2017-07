La Generalitat destinarà més d'1 milió d'euros per a la convocatòria de subvencions al lloguer 2017

L'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha rebut 322 noves sol·licituds en la convocatòria de subvencions al lloguer de 2017. Aquesta xifra, un 30% més que l'any anterior quan es van presentar 249 sol·licituds, juntament amb les renovacions en les prestacions al lloguer, amb un centenar de sol·licituds, representen un total de 422 sol·licituds que l'OLH tramita per aquest concepte.

En termes econòmics, els ajuts que provenen de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat, suposen més d'un milió d'euros d'aportació directe de l'administració catalana a les persones beneficiàries d'aquestes subvencions. A banda, l'Oficina Local d'Habitatge també s'encarrega de tramitar els ajuts a col·lectius específics de borsa de lloguer i les prestacions d'urgència especial per a deutes de lloguer o hipoteca així com també per a les persones que han perdut el seu habitatge. Enguany per aquest darrer concepte s'han tramitat vuit expedients, els mateixos que en la convocatòria per a col·lectius específics de borsa de lloguer.